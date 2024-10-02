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  4. Yeni mezun genç KYK yurdundan atladı! Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeni mezun genç KYK yurdundan atladı! Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

02.10.2024 23:53
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Samsun'da, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) bölümünden yeni mezun olan 22 yaşındaki genç, eşyalarını almak için geldiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından atlayarak yaşamına son verdi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeni mezun genç KYK yurdundan atladı! Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan KYK Cemal Safi Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. OMÜ PDR bölümünden yeni mezun olduğu öğrenilen Doğuş Can Kavaklı (22), eşyalarını toplamak için KYK yurduna geldi.

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Yurda gelen öğrenci bilinmeyen bir nedenle pencere kenarına koyduğu sandalyeye çıkarak 6. kattan aşağı atladı. Mezun genç olay yerinde hayatını kaybetti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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Gencin cesedi Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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