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Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Bakanlar Kurulu listesinde Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu? Yeni kabine için geri sayım sürüyor

03.06.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın kim olacağı yeni kabine açıklamasına yakın bir zaman kala merak edildi. Mahmut Özer'in ardından gelecek olan yeni ismin kim olacağı gündemi takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimde Ordu'dan milletvekili seçilmişti. Peki, Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Bakanlar Kurulu listesinde Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu? Yeni kabine için geri sayım sürüyor...

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? Bakanlar Kurulu listesinde Milli Eğitim Bakanı belli oldu mu? Yeni kabine için geri sayım sürüyor

Yeni Milli Eğitim Bakanı kim olacak? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi, 2 Haziran Cuma günü başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada yeni Bakanlar listesini bu akşam açıklayacağını söyledi. Kullanıcılar Bakanlar Kurulu listesinde yeni Milli Eğitim Bakanı'nın belli olup olmadığını sorguluyor. İşte konuya dair detaylar...

YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI KİM OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Ordu'dan vekil seçilmişti. Kanunen, milletvekili seçilen kişi bakan olamıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlenen yemin töreninin ardından, bu akşam yeni kabineyi açıklayacağını ifade etti. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın kim olduğu henüz belli olmadı. Yeni Bakan'ın kim olduğunun saat 22.00'de açıklamansı bekleniyor.

BAKANLAR KURULU LİSTESİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANI BELLİ OLDU MU?

Yeni Bakanlar Kurulu listesi henüz belli olmadı. Erdoğan'ın saat 22.00 gibi yapması beklenen yeni kabine açıklaması sonrasında tüm bakanlıklar netleşmiş olacak.

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Bu akşam yeni kabinenin açıklanmasının ardından pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi bekleniyor.

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