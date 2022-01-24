Yeni modeller yolda: Xiaomi'nin 2022'de çıkaracağı telefonlar sızdı! Peki neler var?

Xiaomi, Samsung ve Apple gibi dünyanın önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olarak görülmekte. Xiaomi'nin aynı zamanda çok fazla telefon modeli var. Üstelik Redmi gibi alt markaları da hesaba kattığımızda, şirketin çıkarttığı model sayısının hayli yüksek olduğunu söylememiz mümkün. Ancak Çinli şirket, 2022 için daha büyük planlar içerisinde olabilir.

İŞTE XIAOMI'NİN 2022 MODEL TELEFONLARI

Bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Weibo hesabı üzerinden yeni bilgiler paylaştı. Kaynak, 12 farklı kod adının yer aldığı bir liste paylaşarak, iddialara göre, Xiaomi'nin 2022'de piyasaya sürmeyi planladığı bazı telefonları görücüye çıkardı.

Yukarıdan aşağıya doğru gidersek, önce “munch”, “rubens”, “matisse” ve “fog” kod adlarını görüyoruz. Bunların, Xiaomi'nin şubat ayında piyasaya sürmesi beklenen Redmi K50 serisinin üyeleri Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus ve K50 Gaming Edition'a ait olduğu öne sürüldü.

200 MEGAPIKSEL Mİ?

Ayrıca “Thor” ve “loki” kod adlı telefonların, Xiaomi'nin kamera sistemine odaklanarak tanıtmayı planladığı premium modeller olmasının mümkün olabileceği, hatta birinin 200MP kamera sensörüne sahip olabileceği iddia edildi.

Devam edersek “light” ve “thunder” kod adlarıyla karşılaşıyoruz. Bu ikilinin Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefon serisine mensup olduğu, yani Xiaomi Mi MIX Flip ve Xiaomi Fold 2 olduğu söylenmekte.

Son olarak listenin en altında olan “zizhan”, “zijin”, “taoyao” ve “opal”e ulaşıyoruz. Bunlar iddiaya göre Xiaomi'nin 2022'nin ikinci yarısında piyasaya sürmesi beklenen Redmi Note 12 serisine ait.

