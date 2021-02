Yeni Mr. & Mrs. Smith’i görünce çok şaşıracaksınız

Angelina Jolie – Brad Pitt çiftinin yakınlaşmasını sağlayan sevilen casus komedisi Mr. & Mrs. Smith’in televizyona uyarlanacağı bir süre önce açıklanmıştı. Dizinin başrol oyuncuları belli oldu. Fleabag ve Atlanta yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve ödülleri toplayan iki başarılı isin Phoebe Waller-Bridge ve Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith dizisinin hem başrolünü üstlenecek hem de senaryosunu birlikte yazacaklar. Donald Glover’ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla duyurulan dizi, 2022 yılında ekrana gelecek.

MR. & MRS. SMİTH HAKKINDA

Mr. & Mrs. Smith, adından da anlaşılacağı üzere Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin başrollerini üstlendiği 2005 yapımı filmin bir yeniden çevrimi olacak. İkili diziyi Francesca Sloane ile birlikte hazırlayacak. Daha önce Seven Seconds, The First ve Fargo gibi dizilerin senarist ekibinde yer alan Sloane’un dizinin yaratıcılarında olduğu ve dizi sorumlusu (showrunner) olarak görev alacağı belirtiliyor.