Yeni müftülerden Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen 5 ilin müftüsüyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması gerçekleşen yeni müftüleri kabulünde, müftülük makamının önemine işaret etti.

Erbaş, "Özellikle fitnenin, tefrikanın hızla ilerlediği bir dönemde gençlerle, çocuklarla ilgilenmek, onların sırat-ı müstakim çizgisinde sabitkadem olabilmelerine en büyük katkıyı sağlayabilecek makamda olabilmek önemli bir vazifedir. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Müftülerin tarihte yaşanan zor dönemlerde üstlendikleri sorumlulukları anlatan Erbaş, "Bu millet büyük bir Kurtuluş Savaşı yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki müftülerimiz sarıklı mücahit olmuş, cephelerde milletin önünde yer almış. Bu devletin kuruluşunda nasıl ki Ankara Müftüsü, yeni oluşan devletin mayasının İslam'la oluşturulması noktasında orada bulunmuş ve sonraki süreçlere baktığımızda nasıl ki müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlarımız gerekli vazifeyi yapmışlarsa bugün de aynı şekilde ülkemiz bir Kurtuluş Savaşı vermektedir. İşte burada müftülerimize düşen görev çok büyüktür. Şu ana kadar çalıştığınız şehirlerdeki performansınız, yaptığınız güzel işler, bundan sonra da devam edecektir, buna inanıyorum." diye konuştu.