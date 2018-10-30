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Yeni müftülerden Erbaş'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen 5 ilin müftüsünü makamında kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen 5 ilin müftüsüyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ataması gerçekleşen yeni müftüleri kabulünde, müftülük makamının önemine işaret etti.

Erbaş, "Özellikle fitnenin, tefrikanın hızla ilerlediği bir dönemde gençlerle, çocuklarla ilgilenmek, onların sırat-ı müstakim çizgisinde sabitkadem olabilmelerine en büyük katkıyı sağlayabilecek makamda olabilmek önemli bir vazifedir. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Müftülerin tarihte yaşanan zor dönemlerde üstlendikleri sorumlulukları anlatan Erbaş, "Bu millet büyük bir Kurtuluş Savaşı yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki müftülerimiz sarıklı mücahit olmuş, cephelerde milletin önünde yer almış. Bu devletin kuruluşunda nasıl ki Ankara Müftüsü, yeni oluşan devletin mayasının İslam'la oluşturulması noktasında orada bulunmuş ve sonraki süreçlere baktığımızda nasıl ki müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlarımız gerekli vazifeyi yapmışlarsa bugün de aynı şekilde ülkemiz bir Kurtuluş Savaşı vermektedir. İşte burada müftülerimize düşen görev çok büyüktür. Şu ana kadar çalıştığınız şehirlerdeki performansınız, yaptığınız güzel işler, bundan sonra da devam edecektir, buna inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Erbaş, ayrıca Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlediklerini ifade ederek, gençlerle ilgilenmenin önemine değindi.

"Her Hocamıza 10 Genç Emanet Projesi"ni hatırlatan Erbaş, bu proje kapsamında yürütülecek çalışmaların müftüler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kabulde, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Muslu'nun yanı sıra atamaları yapılan Sakarya İl Müftülüsü İhsan Açık, Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ve Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
"Peygamberimiz ve Gençlik" Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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