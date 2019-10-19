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Yeni muhtarın selam heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te muhtarlar günü kutlamalarına Atatürk anıtı yerine protokole selam vermek isteyen yeni muhtar damgasını vurdu.İslahiye Demokrasi meydanında 19 Ekim Muhtarlar Günündeki törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta , Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Yeni muhtarın selam heyecanı

Gaziantep’te muhtarlar günü kutlamalarına Atatürk anıtı yerine protokole selam vermek isteyen yeni muhtar damgasını vurdu.
İslahiye Demokrasi meydanında 19 Ekim Muhtarlar Günündeki törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta , Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Yeni Muhtar heycanına yenik düştü
19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle düzenlenen törende İslahiye Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yukarı Bilenler mahalle muhtarı Şehmuz İzgüden Atatürk anıta çelen konulduktan sonra Atatürk anıtına selam vermek yerine protokol çadırında bulunan protokol üyelerine selam vermeye çalıştı. Çevredekilerin ikazı üzerine tekrar Atatürk anıtına dönen muhtar, selam vererek yerine geçti.
Tören Mutfak Sanatları merkezinde devam etti
19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle düzenlen tören İslahiye Çamlıca mahallesinde bulunan Mutfak sanatlar merkezinde düzenlen etkinlikle devam etti.
Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, program ile ilgili yaptığı konuşmada ise, "Muhtar demek, devletin ve siyasetin gücünün gösterildiği, halka hitap edilen ilk makamlardır. Orta doğuda yaşanılan sıkıntılardan dolayı, ülkemiz idarecileri ve biz muhtarlar olarak devletimizin ve hükumetimize sonuna kadar destek vererek tek vücut olarak kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimize güç vermeliyiz" diye konuştu.
Kutlama programı ise davetlilere verilen yemeğin ardından sona erdi.

Yeni muhtarın selam heyecanı

Yeni muhtarın selam heyecanı

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