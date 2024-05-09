HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni mülakat sisteminin taslağındaki ilk detaylar belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni dönem…

Yeni mülakat sisteminin taslağındaki ilk detaylar belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni dönem…

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.05.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarındaki yeni dönemle ilgili bilgi verdi. Yeni mülakat sisteminin taslağındaki ilk detaylar belli oldu. Bu taslağa göre, mülakatlar 45 dakika sürecek ve kamera ile kayıt altına alınacak. İşte tüm detaylar!

Yeni mülakat sisteminin taslağındaki ilk detaylar belli oldu! Öğretmen atamalarında yeni dönem…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin asla kimseye ezdirilmeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca mülakatlardaki yeni dönemin de ilk detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

thumbs_b_c_fcbbc99699427eb9cc09d95073beb079

"ÖNGÖRÜLEN CEZALAR YÜZDE 50 ORANINDA ARTIRILMALI"

Bakan Tekin'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz.

Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek.

Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı. Öğretmenlerimizin yanında olacağız"

AW198924_01

"MÜCADELE ETMEYE EĞİTİM AİLESİ OLARAK DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eyüpsultan'da gerçekleşen menfur hadise sonrasında şiddetin her türlüsüyle topyekûn bir mücadeleyi başlatmak için eğitim sendikalarının değerli başkanlarıyla bir araya geldik, atabileceğimiz somut adımlar hususunda istişareler gerçekleştirdik.

Bu çerçevede sendikalarımızla; 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' kapsamında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler, yargı süreçlerinin takibi ve şiddetle mücadele sürecinde atacağımız güçlü adımlara dair fikir alışverişinde bulunduk.

Kıymetli meslektaşlarıma yapılan bu çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye eğitim ailesi olarak devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kıymetli meslektaşım İbrahim Oktugan’a yeniden Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

AW198924_04

SKANDAL OLAYDA OKUL MÜDÜRÜ İBRAHİM OKTUGAN KATLEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz salı günü, Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YENİ MÜLAKAT SİSTEMİ TASLAĞI

Mülakat sisteminin daha objektif bir hale getirilmesi için yapılacak düzenlemede öğretmen adayında ders anlatması istenecek. Mülakata girecek öğretmen adayına hangi konudan sorumlu olduğunu bildirir bir mesaj gönderilecek. Aday öğretmene hazırlık fırsatı sunulacak. Öğretmenler 14 haftalık konudan sorumlu olacaklar. Konu dışına çıkılmayacak.

Öğretmenlere genel kültür soruları sorulmayacak. Ders anlatımı ise kamerayla kayda alınacak. Mülakatı gerçekleştiren heyet öğretmenin kimliğini bilmeyecek. Öğretmenlere birer kod isim verilecek. Aday öğretmen odadan çıkmadan puanını öğrenebilecek. Puan sisteme girdikten sonra değişim mümkün olmayacak.

Mülakat sistemini değiştirecek yönetmeliğin kısa sürede Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. Bu yıl ataması yapılacak 20 bin öğretmen bu sisteme göre mesleğe başlayacak.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kez Antalya... Uçağın ön tekeri patladı, burun üstü iniş yaptıBu kez Antalya... Uçağın ön tekeri patladı, burun üstü iniş yaptı
Benzin döküp evini yakmaya kalktı, polise söyledikleri şaşkına çevirdi!Benzin döküp evini yakmaya kalktı, polise söyledikleri şaşkına çevirdi!
Erdoğan'dan Avrupa'ya 'Gazze' tepkisiErdoğan'dan Avrupa'ya 'Gazze' tepkisi
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen yusuf tekin
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

SON DAKİKA: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor? Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Merkez Bankası Fatih Karahan duyurdu! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti! 'Kesinlikle izin vermeyeceğiz'

İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

İmamoğlu'yla ilgili çok olay iddia: 'Savaş açacaklar'

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

Yer: Adana! "Elimde fotoğrafların var" diyerek şantaj yaptı: Durumu öğrenen baba çılgına dönünce...

Hatıra olsun diye oğlunu kaydeden baba hayatının şokunu yaşadı!

Hatıra olsun diye oğlunu kaydeden baba hayatının şokunu yaşadı!

Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

Günlük bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamıyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kullanıcılarından övgüler toplayan parfümlerde %50'ye varan indirim

Kullanıcılarından övgüler toplayan parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.