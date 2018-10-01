Yeni NAFTA Piyasaları Rahatlattı

Amerikan piyasaları haftaya yükselişle başladı. Başta Dow Jones endeksi olmak üzere, Pazar akşamı son dakikada Amerikalı ve Kanadalı yetkililerin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA’nın yeni hali konusunda görüşbirliğine varılması sayesinde piyasalar rahatlamış görünüyor. Bu anlaşma sayesinde Amerika, Kanada ve Meksika arasında yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolarlık mal, gümrük vergisi uygulanmadan satılacak.

Başkan Trump seçim döneminden bu yana NAFTA’yı kaldırmak istediğini bir çok kez dile getirdi, 1994’ten beri yürürlükte olan anlaşmanın Amerikalı üreticilere yararlı olmadığını savundu. Ay başında Meksikalı yetkililerle masaya oturan Trump hem halen yönetminde olan Enrique Pena Nieto’nun yıl sonuna kadar başkanlık yaptığı Meksika hükümetiyle hem de Ocak ayında cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak olan Andres Manuel Lopez Obrador’la görüşbirliğine vardı.

Ancak Kanada tarafı Amerika’nın önerdiği yeni NAFTA’nın Kanadalılar’a hizmet etmediğini öne sürerek yeni versiyonu imzalamadı. Yetkililerin yeni anlaşmayı imzalamak için son gün olan 30 Eylül’de gece 11’de anlaşmaya varıldığını açıklanması üç taraf için de çok büyük bir başarı kabul ediliyor.