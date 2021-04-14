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Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimdir? İşte filmin konusu...

14.04.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi, yabancı filmler kategorisi içinde ekranlara geliyor. Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı ‘Yeni Nesil Ajan XXX 3’ filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor. Peki Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimdir? İşte filmin konusu...

Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimdir? İşte filmin konusu...

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminde başarılı isim Vin Diesel yer alıyor. Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 FİLMİNİN KONUSU

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 OYUNCULARI KİMLER?

Başrolünde Vin Diesel'in yer aldığı 'Yeni Nesil Ajan XXX 3' filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

Yeni Nesil Ajan XXX 3 oyuncuları kimdir? İşte filmin konusu...

VIN DIESEL KİMDİR?

Vin Diesel, 18 Temmuz 1967 tarihinde New York'da doğmuştur. Gerçek adı; Mark Sinclair Vincent'dir. Tiyatrocu bir baba ile Psikiyatrist - astrolog bir annenin çocuğudur. Üvey babası tarafından büyütülmüştür. Paul adlı bir ikiz kardeşi ve bir de kız kardeşi ile erkek kardeşi var.
7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girdiler. Yakalandılar ve her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar. İlk oyunculuk deneyimi böyle bir olayla başlamış oldu.
Lise üçüncü sınıftayken okulunu bırakarak kariyerini geliştirmek için Hollywood'a gitti. Hollywood'da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York'a döndü.

17 yaşında yapılı vücudu sayesinde para kazanmak için gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi.

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