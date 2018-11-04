Yeni nesil çağrı merkezi projesine ödül

İçişleri Bakanlığının, "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım" projesi, Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen "Oracle Openworld" etkinliğinde en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi" projesi 54 ülkeden 530 projenin yarıștığı dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden olan ve ABD'nin San Fransisco şehrinde düzenlenen "Oracle Openworld" etkinliğine katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu, en iyi inovasyon ödülünü alan proje geçen yıl da International Data Corporation (IDC) tarafından "En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi" projesi kategorisinde birinci seçilmişti.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi projesi ile vatandaşlar, 112, 155, 156, 158, 110, 177, 122 gibi acil numaralara tek bir numaradan ulaşabiliyor ve yardım çağrısında bulunabiliyor.

Halen birçok ilde faaliyet yürüten 112 Acil Çağrı merkezleri, 2019 yılı sonunda tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.

- Proje siber saldırılardan etkilenmiyor