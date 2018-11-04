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Yeni nesil çağrı merkezi projesine ödül

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi" projesi, 54 ülkeden 530 projenin yarıștığı "Oracle Openworld" etkinliğinde, en iyi inovasyon ödülünü kazandı

İçişleri Bakanlığının, "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım" projesi, Silikon Vadisi'nde gerçekleştirilen "Oracle Openworld" etkinliğinde en iyi inovasyon ödülünün sahibi oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi" projesi 54 ülkeden 530 projenin yarıștığı dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden olan ve ABD'nin San Fransisco şehrinde düzenlenen "Oracle Openworld" etkinliğine katıldı.

Yapılan değerlendirme sonucu, en iyi inovasyon ödülünü alan proje geçen yıl da International Data Corporation (IDC) tarafından "En İyi Bilgi Teknolojileri Yönetişimi" projesi kategorisinde birinci seçilmişti.

Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi projesi ile vatandaşlar, 112, 155, 156, 158, 110, 177, 122 gibi acil numaralara tek bir numaradan ulaşabiliyor ve yardım çağrısında bulunabiliyor.

Halen birçok ilde faaliyet yürüten 112 Acil Çağrı merkezleri, 2019 yılı sonunda tüm Türkiye'de faaliyete geçecek.

- Proje siber saldırılardan etkilenmiyor

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlarla Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla, illerde yaşanan felaket durumunda yedekleme özelliği sayesinde acil çağrılar tek merkezden kontrol edilebilecek.

Bu sayede acil durum yaşayan ile en yakın ilden destek verilebilecek ve acil durum yönetilebilecek. Sistem, internetten izole edilmiş kapalı devre sayesinde siber saldırılardan da etkilenmiyor.

Acil Çağrı merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezinin araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi.

Sistem ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezi otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa, kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

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İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nın “Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Proje

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