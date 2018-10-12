Yeni nesil çipli sahte kimlik belgesiyle yakalandı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da uygulama yapan polise Y.E.O. adına düzenlenmiş yeni nesil çipli sahte kimlik kartı gösteren A.Ş., gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan A.Ş., adliyeye sevk edildi.
Polisin 5 Ekim günü Aksu ilçesi Vezirhan uygulama noktasında yapılan rutin kimlik kontrolleri esnasında, durumundan şüphelenilen bir kişi, görevlilere Y.E.O. adına düzenlenmiş kimlik belgesi gösterdi. Yeni nesil çipli kimlik kartını UV (mor ışık) cihazıyla inceleyen polis, kimliğin sahte olduğunu belirledi.
Sahte kimlikle yakalanan kişinin A.Ş. olduğu, hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.
A.Ş., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi
İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Happn açıkladı... İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum