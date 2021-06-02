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Yeni nesil ekran kartları madenciliği bitirebilir

02.06.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle oyuncuların en çok sevdiği ekran kartlarından GeForce RTX 3060 LHR ve GeForce RTX 3080 Ti, madenciliği bitirebilir. Yapılan yeni bir test ilginç bir sonuçlar ortaya koydu.

Yeni nesil ekran kartları madenciliği bitirebilir

Ekran kartı ile ilgili stok sorunları yaşayan şirketler tüm suçu madencilik firmalarına atıyor. Onlara göre yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle ekran kartı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İşin aslına bakacak olursak özellikle Çinli madenciler neredeyse hiç ekran kartı bırakmadı.

Yeni ekran kartlarının madencilik yapma faaliyetlerini sınırlandıran LHR teknolojisi tanıtılmıştı. Bu yeni teknoloji ekran kartlarına entegre edildi. Böylece madencilik faaliyetleri ciddi oranda düşürülmüş oldu. Herhangi bir madenci bu ekran kartıyla kazma işlemi yaparsa performans yarı yarıya düşecekti.

Kullanılan yeni LHR teknoloji ile ilgili bazı testler yapıldı. RTX 3080 Ti, 299 W güç ile 58 MHps kazma oranı standart ekran kartı ile kıyaslandığında yarı yarıya daha düşük. Bu durum karşımıza madencilerin hiç istemeyeceği bir ekran kartını çıkarıyor.
Özellikle Ethereum gibi kripto paralar, madencilik faaliyeti için çok fazla kullanılıyor. Bitcoin madencileri ise şu sıralar maliyetin yüksek olması nedeniyle başka alanlara yöneldi. Ekran kartı stoklarını adeta yok eden kripto para madenciliği LHR ile birlikte dizginlenmiş olacak.

Şu sıralar ekran kartlarının büyük bir bölümü LHR teknolojisi ile entegre değil. Ancak yapılan açıklamalarda bunun tüm ekran kartlarına entegre edileceği ifade edildi. Yeni test sonuçları geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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