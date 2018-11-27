İSTANBUL (AA) - Televizyon programcısı Müge Anlı, Basın İlan Kurumu'nun, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı kapsamında genç iletişimcilerle buluştu.

''Polis Adliye Haberciliği'' dersine konuk olarak katılan Anlı, gazetecilik ve sunuculuk deneyimlerini paylaştı.

Anlı, soru-cevap şeklinde devam eden derste gazeteci adaylarına, mesleklerine büyük bir tutkuyla bağlanmalarını ve çok çalışmalarını önerdi.

Gençlerden meslekte yaşayacakları zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Anlı, iyi bir gazetecinin, iyi bir vicdan terazisine sahip olması gerektiğine dikkati çekti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 5 Kasım'da başlayan Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı kapsamında, genç iletişimciler sektörün önde gelen isimleriyle buluşmaya devam edecek.

Program 5 Aralık'ta sona erecek.

