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"Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 19:54 | Son Güncelleme

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: - "İnsan kaynaklarının masraflarını bir tarafa bırakacak olursak dijital yayıncılıkla maliyeti yüzde 5'e kadar indirebiliriz"

MARDİN (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, "İnsan kaynaklarının masraflarını bir tarafa bırakacak olursak dijital yayıncılıkla maliyeti yüzde 5'e kadar indirebiliriz." dedi.

BİK Mardin Şube Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı" kapsamında verilen eğitimler sona erdi.

Karaca, Artuklu Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, yerel basının ekonomik sıkıntılarının giderilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Dünyada bütün gazetelerin benzer sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Karaca, yerel basında dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

- "Artık analog dönemden dijital döneme geçiyoruz"

Dönemin "Dijital Yayıncılık Çağı" olduğunu ve kağıt baskının hem maliyet hem zaman anlamında bu çağla kıyaslanamayacağını vurgulayan Karaca, şöyle konuştu:

"İnsan kaynaklarının masraflarını bir tarafa bırakacak olursak dijital yayıncılıkla maliyeti yüzde 5'e kadar indirebiliriz. Geleneksel yöntemle bir ürünün maliyetini 100 liraya mal ederken dijital yöntemlerle bu 5 liraya kadar düşürülebiliyor. Böyle bir durum karşısında mücadele etmek veya rekabet etme imkanı yok. Tek bir seçeneğiniz var bu teknolojileri biz de kullanacağınız."

Gazetecileri çağa uygun eğitirken bir taraftan da bu dönüşümü sağlamaya çalışacaklarını aktaran Akarca, "Artık analog dönemden dijital döneme geçiyoruz. Bu geçiş döneminde buradaki kursiyer arkadaşlarımız, bizi bu döneme taşıyan arkadaşlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Karaca, bu tür eğitim programlarını Türkiye'nin dört bir tarafında yaygınlaştırmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ise bölgede sağlanan huzurda gazetecilerin de önemli katkılarının bulunduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Mardin, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır ve Şırnak'tan katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyere sertifika verildi.

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BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: mardin

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