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Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Kayseri'deki programda başarılı olanlara BİK Genel Müdürü Yakup Karaca'nın da katıldığı törende sertifika verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı'na katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için tören düzenledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca, dijital yayıncılık hakkında bilgi verdi.

Karaca, gazetelerin bir dönüşüm sürecinde olduğunu, bu süreçte çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kendilerine verilen ilanları gazetelere uygun dağıtmakla görevli olduklarını belirten Karaca, "Burada BİK olarak bizim görevimiz gereken tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmaları başlatmak. Biz bu çalışmaların önemli bir kısmını tamamladık. Bizim arzu ve temennimiz bu geçiş döneminin mümkün olduğu kadar kolay ve sancısız olması. Bunun için hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor." dedi.

Karaca'nın konuşmasının ardından programda başarılı olan 10 kişiye sertifika verildi.

- "Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı" sergisi

Yakup Karaca, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından Büyükşehir Belediye Sergi Salonu'ndaki "Kayseri Basını Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı" konulu fotoğraf sergisinin açılışına da katıldı.

Milli mücadele söz konusu olduğunda farklılıkların bir kenara bırakılarak birlikte hareket edildiğini anlatan Karaca, 15 Temmuz sürecinde de basın kuruluşlarının büyük duyarlılık gösterdiğini kaydetti.

15 Temmuz sonrası Kayseri’deki gazetelerin birinci sayfaları ve manşetleri ile fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Etkinliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Basın İlan Kurumu Kayseri İl Müdürü Ramazan Çırakoğlu, davetliler ve basın mensupları katıldı.

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BİK Genel Müdürü Yakup Karaca: Kayseri Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve İstihdam Programı

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