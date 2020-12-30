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Yeni nesil GSM hizmeti: 5G

30.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Yeni nesil GSM hizmeti: 5G

4G ve 4.5G’den sonra dünyayı yakın gelecekte bekleyen 5G, test çalışmalarında yüksek hız sonuçlarıyla merak uyandıran bir teknolojidir. Son dönemlerin teknolojisi olacak 5G teknolojisi, özellikleri, faydaları, zararları ve daha fazlası...

Biraz geçmişe döndüğümüzde her şey, analog sesin algılanmasını sağlayan 1G ile başlamıştır. Sonrasında dijital seslerin tanınmasını sunan 2G, mobil veri teknolojisiyle beraberinde 3G insan hayatının vazgeçilmezi olmuştur. 4 ve 4.5G ise mobil geniş bant çağının başlamasıyla gitgide yenilenen bir telekomünikasyon hizmeti insanlığa sunularak günümüze gelir. Mobil telekomünikasyon hizmetlerinin 5. Nesli olan 5G, daha hızlı iletişimlerin mümkün olmasını sağlayacak türden bir teknoloji olduğu için artırılmış gerçeklik, yapay zeka, güçlü trendler ile birlikte dünyayı değiştirecek bir yenilik olarak karşımıza çıkar.

5G Teknolojisi Nedir?

Kablosuz telefonların kullanılmaya başlamasıyla birlikte telekomünikasyon teknolojileri hızla gelişmeye devam eder. Günümüzde getireceği yeniliklerle büyük merak uyandıran 5G teknolojisi, telekomünikasyon teknolojisinin zaman içerisinde gösterdiği altyapıyla ve donanımsal değişikliklerle birlikte gelişen bir teknolojidir. Hücresel ağ yapılarının daha etkili ve verimli hizmetler sağlayabilmesi için belirli zaman aralıklarıyla birlikte altyapı kriterleri de değişir. 5G teknolojisi de gelişen bu altyapı malzemelerinin ve oluşturulan kodların beşinci defa değiştirilmiş durumunu ifade eder. Belirli standartlar çerçevesinde şekillenen hücresel ağların altyapısı, günlük hayatta kullanılan iletişim cihazları ve akıllı cihazların da uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlama noktasında üretilir. 1980’li yıllarda başlayan 1G, 2G, 3G, 4G, 4.5G gibi teknolojilerin isimlerinde yer alan “G” ifadesi “nesil” anlamına gelir. “Generation” kelimesinden çevrilen nesil ifadesinde 5G; 5. nesil anlamına gelir.

5G Teknolojisinin Özellikleri

Önceki nesillere göre yenilikler getiren 5G teknolojisinin özellikleri arasında şunlar yer alır:

  • 5G teknolojisi ile kullanılan mobil ağ servislerinin enerji maliyetlerinde %90 gibi bir oranda azalma sağlanır.
  • Bir önceki nesil olan 4G’ye göre hızlı bağlantı daha fazla cihaz ile sağlanır. Bu anlamda 5G telefonlar kullanım açısından büyük bir hızla hizmet verir.
  • Cihazlarda iletilen bitlerin başına enerji ve güç tüketimi 1000 kat aşağı çekilir. Dolayısıyla indirme sürelerinde büyük bir düşüş yaşanır. Söz gelimi 1.5 GB olan PubG oyunu, birkaç saniye içerisinde cihazınıza inmiş olur.
  • Yalnızca oyunlarda değil, yüksek çözünürlüklü filmlerin yüklenme süresinde de hızlı bir düşüş meydana gelir. Öyle ki artık cihazlarda indir butonu yerine oynat uyarısı olabilir.
  • 4G teknolojisi ile 30 ve 60 milisaniyelere kadar düşen bağlantı ve cihazlararası iletişim 5G ile yalnızca 4 milisaniyeye düşer.

5G Teknolojisinin Hızı

Önceki nesillerde olduğu gibi kullanılan cihazın ve bulunulan ortamın da etkileri 5G teknolojisinin yeniden yorumlanmasını sağlar. 5G nedir ve 5G teknolojisi hızı nasıldır gibi merak edilen birçok detay, teknoloji kullanılmaya başlandığında tam olarak netleşecektir. Fakat yine de yapılan araştırmalarda ve testlerde 5G teknolojisinin saniyede 4.5 gigabit gibi bir hız ile yanıt verdiği tespit edilmiştir. Çok hızlı anlamlarına gelen test sonuçlarından birini de ülkemizin önde gelen telekomünikasyon şirketi Turkcell yapmıştır ve sonuçlardaki rakam, saniyede 1.4 gigabit gibi yüksek hız değerlerini ifade eder. 5G teknolojisinin 4G ve ülkemizde kullanılan 4.5G teknolojilerinden 20 kat daha hızlı olduğu sonucuna varılmıştır. Söz gelimi yüksek çözünürlüklerde yer alan bir filmi cihazınıza indirmek yaklaşık olarak 15 saniye sürecektir. Hızını ortaya koyan bir başka nokta da internet sitelerinin yüklenme süresi olup bu noktada da bekleme süresinde azalma olacaktır. Teknolojinin algılanması ve kullanılması konusunda devrim yaratacak olan bu teknolojinin hızı birkaç milisaniyeler ile çağrışım yapacaktır.

5G Teknolojisinin Zararları

Telekomünikasyon teknoloji hizmeti veren markalar ve araştırmacılar tarafından elde edilen bilgilere göre 5G teknolojisinin yaydığı radyasyon, insan DNA’sına zarar verebilir niteliktedir. 5G teknolojisi ile beraber internet hızının arttığı ve dolayısıyla internet ortamlarının gelişmesinin de hızlandığı bir nokta meydana gelecektir. Bu anlamda internet tüketicilerinin hızlı bir şekilde hizmetten faydalanması bir avantaj olsa da bunun radyasyon anlamında tüketicilere dezavantaj vermesi çok uzak olmaz. Mevcut kullanılan cihazlarda ve teknolojilerde belirli ölçülerde radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya bir durum söz konusu olsa da bu durumlarda kullanım anında dikkat edilerek alınacak olan radyasyon oranı düşürülebilir. 5G zararları kaçınılmaz bir noktadadır. Akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı otoyollar, gıda kartonları, bebek bezleri, saç fırçaları gibi birçok alanda büyük değişimler insanlık tarihine fayda sağlayacağı gibi yapay teknolojinin getirdiği radyasyon etkilerini de beraberinde getirir.

5G Teknolojisi Hangi Cihazlarla Uyumlu Olacak?

Gelişen teknolojinin yepyeni basamaklarından biri olan 5G teknolojisi, henüz hayatlara girmeden önce hangi cihazlarla uyumlu olduğu merak edilmekte. 5G uyumlu telefonlar ve diğer akıllı cihazlar bu anlamda belirlenmeye başlamıştır. Sektörün önde gelen markalarının daha önce ürettiği gelişmiş teknolojileri bulunduran cihazlar dışında yeni üretilen ve dolayısıyla yeni teknolojilere sahip cihazlar, bu anlamda 5G teknolojisinin kullanımında ilk olarak tercih edilecekler arasındadır. Kullanılacak olan cihazların 5G teknolojisini desteklemesinin elbette ki günlük hayatı kolaylaştıracak birçok yönü vardır. Bunlar özellikle online hizmetlerden faydalanmak için olumlu yönde etki sağlar. Ayrıca iletişim kurma ve sosyalleşme anlamında yararlı yönleri olur. Kullanılan cihazların 5G teknolojisini sağlaması uzun süre boyunca bir oyun, film ya da dizi indirme sürelerini en aza indirir. Dahili hafıza, kamera seçenekleri, işlemci, RAM ve daha pek çok yönden teknolojik anlamda gelişen akıllı cihazlar, 5G teknolojisinin insan hayatına girmesiyle birlikte artacaktır.

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