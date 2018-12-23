HABER

Yeni nesil için Osmanlıca gazete çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 11:14 | Son Güncelleme

BURSA'da matbaacı Hasan Parlak (38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete çıkarıyor.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da matbaacı Hasan Parlak (38), Osmanlıcayı yeni nesillere aktarmak ve öğrenmek isteyenlere kaynak oluşturmak amacıyla güncel konularda Osmanlıca gazete çıkarıyor. Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde matbaası olan Hasan Parlak, 4 ay önce Osmanlıca gazete çıkarmaya başladı. Parlak, haftalık olarak çıkardığı 'Hadisat' isimli gazeteyi, Türkiye'de 18 ilde ve Avusturya'da okurlarıyla buluşturdu. Almanya ve İngiltere’deki okurlarına gazeteyi dijital ortamda sunan Parlak, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti. Politika, siyer, ilmi bilgiler, yemek ve spor sayfalarından oluşan gazetede, aynı zamanda 2’nci Abdülhamit’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun da yazıları yer alıyor. İnsanların Osmanlıcayı daha rahat okuyup anlaması için Osmanlıca metinlerin karşılarına Türkçe çevirisini de yazdığını belirten Parlak, "Biz matbaayı seçtik. Çünkü daha evvelki kayıtlarda, hafızamızda, matbaa bizim için bilgi demekti, birikim demekti, okumak demekti. Devletimiz Osmanlıcayı serbest bırakınca bize gün doğdu. Biz de Osmanlıca gazete çıkarmayı düşündük. Gazetemizin ismini 'Hadisat' koyduk. Hem Osmanlı alfabesiyle, hem de Latin harfleriyle kitap edilmiş olmakta. Bunun sebebi, toplumumuz Osmanlıcayı henüz net olarak okuyabilme çağına ulaşmış değil. Karşılıklı olması Osmanlıcanın okunmasını biraz daha kolaylaştırıyor" dedi. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAYNAK OLUYOR İnsanların Osmanlıcanın özlemini bu gazeteyle gidermeye başladığını belirten Parlak, "Gazetemiz yavaş yavaş toplumda yer almaya başladı. İnsanlar gördükçe hoşlandı, beğendi. İlk defa olduğu için de heyecan duydular. Özellikle ilahiyat, fen- edebiyat, sanat tarihi, hukuk öğrencileri daha güncel bir Osmanlıcaya ulaşmak için gazeteyi kullanıyorlar. Türkiye sınırlarını da aştık. Avusturya'nın başkenti Viyana’ya gazete gönderiyoruz. Almanya ve İngiltere’de dijital abonelerimiz var. Toplumumuzun yeni çağına, nesillerine Osmanlıcayı öğreterek, arşivlerle birlikte geçmişiyle geleceğe taşıyacaklarını ümit ediyoruz. Bir Osmanlı mensubu şehzade Orhan Osmanoğlu’nun makaleleri de yer alıyor. İlk hedefim Türkiye’de ulaşabildiğim kadar okuyucuya ulaşmak" dedi.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Zirvede kayak, sahilde deniz keyfiZirvede kayak, sahilde deniz keyfi
Ağlara takılan balıkçıl kurtarıldıAğlara takılan balıkçıl kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Adriana Lima çıldırdı: Yeter!

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

'Rüstem Nergiz' Diyarbakır'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.