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Yeni nesil ‘İK’ yönetimi anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşen İK-Duygular Nerede?" teması altında gerçekleşen Secretcv HR Summit’te konuşmacı oldu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "Dijitalleşen İK-Duygular Nerede?" teması altında gerçekleşen Secretcv HR Summit’te konuşmacı oldu. Konuşmasında perakendenin insan odaklı bir sektör olduğuna vurgu yapan Gürcan; tüm çalışanların yeni nesil perakendeciliğin gerektirdiği farklı becerilere, yetkinliklere ve donanıma sahip olması için İK süreçlerinde de dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyecek, duygusal bağı güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.
Teknosa, Secretcv HR Summit’te yeni nesil perakendecilikte dönüşüme uğrayan insan kaynakları çalışmalarını katılımcılar ile paylaştı. "Dijitalleşen İK - Duygular Nerede?" temasıyla gerçekleşen zirvede Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan; “Müşterilerin ve müşterilere hizmet sunan binlerce çalışanın ihtiyaçlarını bilmek, duygularını anlamak ve onlarla duygusal bağ kurmak yeni nesil perakendeciliğin kalbinde yatıyor. Müşterilerin alışverişe başladıklarında ilk olarak duygusal bağ kurdukları ve iyi deneyim yaşadıkları markayı tercih etme oranları katbekat fazla. Biz bunu müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın katılımlarını sağlayarak, fikirlerine değer verip kendimizi bu çerçevede sürekli geliştirerek sağlamaya çalışıyoruz. Mağazalarımızın “Duygusal Perspektif” ile yönetilmesini önceliklerimizden biri yapıyoruz. Müşteri memnuniyetini farklı kanallarda ve farklı boyutlarda sürekli takip ediyoruz” dedi.
İK yönetiminde hibrit yaklaşım
Konuşmasında teknoloji perakendeciliğinde çoklu kanalda, kesintisiz deneyim için çalışanlarının sürekli ve farklı yönlerinin gelişimine odaklandıklarını dile getiren Gürcan, “Sektörde ilk ve tek çalışan akademisi olan Teknosa Akademi’yi yeni nesil perakendeciliğin gerekliliklerine uygun olarak dijital ve fiziksel platformların birbirini destekleyeceği ve duygusal bağı güçlendireceği şekilde yeniden tasarladık. Teknosa Akademi altında şu anda çalışanlarımızın da katılımıyla şekillenen 5 temel e-gelişim ve paylaşım kaynağımız var. "Eğitim Platformu", "TeknoTube" - sosyal video platformumuz, "TeknoBlog" - sosyal yayınımız, "e-Oryantasyon" ve “TeknoSözlük” - şirket sözlüğümüz. Ayrıca, çalışanların mesleki, bireysel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla “İç Eğitmen” eğitim ve gelişim programını hayata geçirdik. İç eğitmenlerimiz, şirket içinde belirledikleri ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerini tasarlıyorlar. Eğitimlerimizde dijital ve fiziksel kanalları birbirini besleyecek şekilde kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

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