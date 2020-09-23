Yeni nesil izsiz endoskopik yüz germe nedir?

Yerçekimi ve güneşe maruz kalmanın etkileri ile cilt sarkmaya başlar, yüzde derin kırışıklıklar oluşur. Yüz germe, zamanın izlerini geri döndürmek ve insanlara daha genç bir yüz görünümü kazandırmak için uygulanan en önemli kozmetik prosedürlerden biridir. Herhangi bir kesi çizgisinin veya yara izinin görünümünü azaltmak için cildinizin saç çizgisinde ve doğal kırışıklarında küçük kesiler yapılarak uygulanır.

Bir kişinin yüzünün üst ve orta kısmını hedef alan endoskopik yüz germe, özellikle gülümseme çizgileri, kaş sarkmaları ve yüz kırışıklıkları gibi sorunların tedavisinde etkilidir. Bu teknik; yüz germe insizyonlarını ve ameliyat sonrası yara izlerini en aza indirmek için endoskop kullanarak gerçekleştirilir.

ENDOSKOPİK YÜZ GERME NEDİR?

Endoskopik yüz germe ile geleneksel bir yüz germe estetiğiyle sağlanacak sonuçların aynısı elde edilebilir. Ameliyat minimal invaziv teknikle uygulanır. Sonrasında daha kısa ve daha kolay iyileşme süresi anlamına gelir. Endoskopun kullanılması (ucunda ışıklı bir kamera bulunan uzun, ince bir tüp), deneyimli estetik cerrahların derinin altındaki ulaşılması zor alanları büyük ve uzun kesiler yapmak zorunda kalmadan ayrıntılı şekilde görüntülemelerine olanak tanır. Herhangi bir kesi çizgisinin veya yara izinin görünümünü azaltmak için cildinizin doğal kıvrımları kullanılarak yalnızca küçük kesiler yapılır.