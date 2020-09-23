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Yeni nesil izsiz endoskopik yüz germe nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

Yeni nesil izsiz endoskopik yüz germe estetiği nedir, nasıl uygulanır ve avantajları nedir gibi soruları sizler için yanıtlayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Yeni nesil izsiz endoskopik yüz germe nedir?

Yerçekimi ve güneşe maruz kalmanın etkileri ile cilt sarkmaya başlar, yüzde derin kırışıklıklar oluşur. Yüz germe, zamanın izlerini geri döndürmek ve insanlara daha genç bir yüz görünümü kazandırmak için uygulanan en önemli kozmetik prosedürlerden biridir. Herhangi bir kesi çizgisinin veya yara izinin görünümünü azaltmak için cildinizin saç çizgisinde ve doğal kırışıklarında küçük kesiler yapılarak uygulanır.

Bir kişinin yüzünün üst ve orta kısmını hedef alan endoskopik yüz germe, özellikle gülümseme çizgileri, kaş sarkmaları ve yüz kırışıklıkları gibi sorunların tedavisinde etkilidir. Bu teknik; yüz germe insizyonlarını ve ameliyat sonrası yara izlerini en aza indirmek için endoskop kullanarak gerçekleştirilir.

ENDOSKOPİK YÜZ GERME NEDİR?

Endoskopik yüz germe ile geleneksel bir yüz germe estetiğiyle sağlanacak sonuçların aynısı elde edilebilir. Ameliyat minimal invaziv teknikle uygulanır. Sonrasında daha kısa ve daha kolay iyileşme süresi anlamına gelir. Endoskopun kullanılması (ucunda ışıklı bir kamera bulunan uzun, ince bir tüp), deneyimli estetik cerrahların derinin altındaki ulaşılması zor alanları büyük ve uzun kesiler yapmak zorunda kalmadan ayrıntılı şekilde görüntülemelerine olanak tanır. Herhangi bir kesi çizgisinin veya yara izinin görünümünü azaltmak için cildinizin doğal kıvrımları kullanılarak yalnızca küçük kesiler yapılır.

Bir kişinin yüzünün orta üçte birlik kısmını hedef alan endoskopik yüz germe, özellikle burun ve ağız yakınındaki kaş çizgileri ve yüz kıvrımları gibi sorunların tedavisinde etkilidir. Hastalar ayrıca, gözler, kaş ve boyun dahil olmak üzere tüm yüzün daha genç görünmesini sağlamak için prosedürleri diğer yüz ameliyatları ve tedavilerle birleştirmeyi seçebilirler.

Endoskopik yüz germede, cildin altındaki yapıyı görüntülemek için ucunda ışıklı bir kamera bulunan uzun, ince bir tüp (endoskop) kullanılır. Teleskopik aletler daha sonra sarkan yüz kaslarını sıkılaştırmak ve yağlı dokuyu çıkarmak için daha sıkı, daha iyi kontürlü bir görünüm elde etmek için kullanılır. Endoskopik bir yüz germe, geleneksel yüz germe işlemindeki gibi deri fazlalığı sorunlarına çözüm getirmez. Bununla birlikte, yüzün sarkmasına neden olan faktörlerin birçoğu, altta yatan yapının yeniden şekillendirilmesi ile çözülebilir.

DAHA KÜÇÜK KESİ AVANTAJI SUNAR

Endoskopik yüz germede derinin altındaki ulaşılması zor bölgeleri görüntülemek ve bunlara erişmek için kullanılan endoskop uzun kesiler yapmaya gerek kalmadan yüzü doğru bir şekilde sıkılaştırma imkanı sunar. Endoskopik yüz germe, "izsiz" yüz germe olarak da adlandırılır.

DAHA KISA İYİLEŞME SÜRESİNE SAHİPTİR

Endoskopik yüz germe ameliyatından sonra iyileşme genellikle geleneksel yüz gerdirme işleminden daha kısadır. Prosedür daha az invaziv olduğu için, vücudun düzgün bir şekilde iyileşmesi için çok fazla zamana ihtiyacı olmayacak. Şişlik ve morarma tipik olarak yaklaşık iki hafta sonra düzelir, ancak çoğu hasta sadece bir hafta içinde işe dönebilir.

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