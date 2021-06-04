Yeni nesil MINI Cabrio elektrikleniyor

2030 yılında tüm modellerinin tamamen elektrikli olacağını açıklayan MINI, gelecekteki model skalası için çizdiği rotanın merkezine elektrifikasyon stratejisini koyuyor. Bu stratejinin ilk adımını ülkemizde de başarılı satış rakamlarına ulaşıp, Ocak-Eylül 2020 döneminde en çok satılan tamamen elektrikli otomobil olma başarısını gösteren MINI ELECTRIC ile atan MINI, ikinci adımını Yeni MINI Cabrio ile atmayı planlıyor. Premium küçük sınıfta tek üstü açık dört koltuklu model olan MINI Cabrio’nun başarı öyküsünü devam ettirmeyi hedefleyen MINI, yeni nesil tamamen elektrikli MINI Cabrio’yu 2025 yılında tanıtmayı planlıyor.

MINI geçtiğimiz aylarda MINI 3 Kapı, MINI 5 Kapı ve MINI Cabrio modellerini kapsamlı olarak yenilemişti. Sürüş keyfi ve etkileyici tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni MINI ailesi 2021 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’deki MINI tutkunlarıyla buluşacak.

5 MINI’DEN BİRİNİN ÜSTÜ AÇIK

1992'de Birmingham'daki İngiliz Otomobil Fuarı'ndaki MINI Cabrio prototipi halkta coşkulu tepkilere neden olduktan sonra, ilk kez klasik MINI'ye cabrio bir versiyon da eklenmiş oldu. Artık MINI hayranları tipik MINI sürüş keyfini üstü açık olarak da yaşayabiliyordu. Go-kart hissi ve açık hava keyfini birleştiren MINI'nin üstü açık dört koltuklu modeli, 2004 senesinde dünyanın en çok satılan üstü açılır otomobil olma başarısını gösterdi. Dikkat çeken tasarımı ve zengin standart donanımlarıyla MINI Cabrio, yaklaşık otuz yıl önce başlayan başarı öyküsünü sürdürüyor.





