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Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Her ne kadar Nintendo Switch ülkemizde yeni satışa sunulmuş olsa da Japon konsol devi şimdiden ikinci bir model için kolları sıvamış durumda. İşte konu hakkındaki detaylar.

Yeni nesil Nintendo Switch geliyor!

Konsol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Nintendo, Wii ile muazzam bir başarı yakalamıştı. Wii’nin akabinde satışa sunulan Wii U ise şirket tarihinin en başarısız konsollarından biri olarak tarihe geçmişti.

Bu başarısızlığı unutturmak isteyen Japon konsol devi, 3 Mart 2017’de yeni nesil konsolu Switch’i resmi olarak satışa sunmuştu.

Kısa süre içerisinde global pazarda geniş bir kitleye ulaşan Nintendo Switch, ülkemizde ise geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini aldı. Ülkemizde 2500TL civarında bir fiyattan satılan Switch’e öyle yoğun bir ilgi olduğunu söylemek pek de doğru olmaz. Zira PS4 ve Xbox One’ın 2000TL altına satıldığı bir pazarda, Switch’in 2500TL bandında başarılı olması zor.

Nintendo Switch her ne kadar ülkemizde başarılı olamasa da global pazarda rağbet gören bir cihaz. Bu durumun az çok farkında olan Nintendo, yeni bir Switch versiyonu geliştirme kararı almış. Wall Street’in haberine göre, yeni nesil Switch konsolu LCD yerine OLED ekranla gelecekmiş. Böylece konsolun mobil konumdayken şarjının daha uzun süre gitmesi planlanıyormuş.

Bunun yanı sıra Nintendo’nun Switch’in teknik özelliklerinde de değişikliğe gideceği belirtiliyor. Tabi henüz netleşmiş detaylar bulunmuyor. Keza Nintendo cephesinden de henüz çıkan haberlere ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch Wii U

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