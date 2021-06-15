Yeni Nesil NX SUV tanıtıldı

Lexus adına yeni bir dönemin sayfasını açan tamamen yeni NX, markanın iç ve dış tasarımında gittiği yeni yönü temsil ediyor. Yeni Lexus NX, Avrupa pazarında 2021’in son çeyreğinde satışa sunulacak ve Türkiye pazarına da Kasım ayında giriş yapacak. Yeni nesil Lexus NX SUV, markanın ilk plug-in hibrit motoru dahil olmak üzere yeni motor seçenekleriyle birlikte daha dinamik bir sürüşe sahip. Yeni nesil multimedya ve bağlantı sistemleriyle donatılan NX; gelmiş teknolojiler, güvenlik ve konfor özellikleriyle sunulacak. Yeni NX, 2014 yılında tanıtılan ve 170 bin adedin üzerinde satışla Avrupa’da Lexus’un büyümesine büyük katkı sağlayan ilk nesil NX’in yerini alacak. Lexus, bu başarıyı devam ettirmek ve günümüzde araçlarından çok daha fazlasını bekleyen müşterilerini etkilemek adına NX’i adeta yeniden keşfetti. Performans, yol tutuş ve verimlilikte büyük bir ilerleme kaydedildi ve aracın yüzde 95’inin yenilenmesiyle büyük bir değişime imza atıldı. LEXUS TASARIMINDA YENİ BİR YÖN Yeni NX, Lexus’un tasarım dili olan L-finesse felsefesine bağlı kalmasıyla birlikte önemli bir evrimin başlangıcını temsil ediyor. Yeni model, ilk NX’in yenilikçi görünümünü daha ileriye taşıyarak daha sofistike, daha dinamik ve daha kaslı bir karakter ortaya koyuyor. Yeni NX, ilk nesil modele göre 20 mm daha fazla uzunluğa, 30 mm daha fazla dingil mesafesine, 20 mm daha fazla genişliğe ve 5 mm daha fazla yüksekliğe sahip. Bu ölçüler mühendislik açısından optimum yerleşimi sağlarken, kabinde daha fazla yaşam alanı ve arkada daha geniş bir hacim elde edildi. Yeni GA-K platformu aynı zamanda ağırlık merkezinin de 20 mm aşağıya çekilerek daha dinamik sürüş elde edilmesine katkı sağladı.

Yeni NX’in ön tarafında Lexus’un kendine has ön panjuru, aracın tasarımında tamamlayıcı bir role sahip oldu. Daha dik ve daha zarif bir çerçeveyle tamamlanan ön panjur, uzun motor kaputunu vurguluyor ve arkaya doğru genişleyen gövdenin genel biçimini oluşturuyor. Aracın arkasında dikkat çeken özellikler arasında Lexus’un aracın genişliğini ortaya koyan şerit ışıklandırmasıyla yeni L şekilli stop lambaları kombinasyonu ve logonun yerine ‘LEXUS’ isminin yazılı olarak yer alması bulunuyor. Böylece daha sade ve daha modern arka tasarım dikkat çekiyor. KABİN MİMARİSİNDE YENİ KONSEPT: TAZUNA KONSEPT Yeni NX, yeni sürücü kokpit tasarımıyla birlikte Lexus’un yeni Tazuna konseptinin de ilk uygulamasına sahip oldu. Adını binicinin dizginleri kullanarak atını kontrol etmesini anlatan Japonca bir kelimeden alan Tazuna konsepti, “eller direksiyonda, gözler yolda” anlayışıyla sezgisel bir sürüş sağlıyor. Multimedya ekranı, çoklu bilgi ekranı ve ön cama yansıtmalı gösterge içerikleri en az göz ve baş hareketiyle birlikte kolayca okunabiliyor. Benzer anlayışla çalıştırma düğmesi, vites kolu, klima kontrolleri, sürüş modu seçim düğmeleri de aynı yere konumlandırılarak kolay ve kusursuz bir sezgisellikle kullanım sağlanıyor. Yeni NX, yeni Lexus multimedya platformuna sahip. Bir tablet gibi akıcı ve rahat kullanımı ile birlikte sınıfının en büyük ekranlarından biri olan yeni 14 inç dokunmatik ekranı ile tercih edilebilecek. Yüksek çözünürlüklü bu yeni ekran, her koşulda en net ve keskin grafikleriyle sürüş deneyimini daha ileriye taşıyacak.

LEXUS’UN İLK PLUG-İN HİBRİTİ: NX 450H+ Yeni NX, Lexus markasını evrimleştiren statüsüyle birlikte daha geniş motor seçeneklerini ve yeni teknolojileri sınıfının en iyi performansıyla birleştiriyor. Yeni motor seçenekleri arasında Lexus’un ilk plug-in hibrit motoru da yer alıyor ve bu motor segmentinde güç, verimlilik ve elektrikli sürüş kapasitesiyle bir referans noktası olacak. Lexus’un 15 yıldan daha uzun süredir hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ olarak isimlendirildi. NX 450h+’ın hibrit sistemi; dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile kombine ediyor. Ek olarak arkada yer alan elektrikli motor ise E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor. NX 450h+ toplam güç olarak 306 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniye civarında tamamlayabilecek. Bu yüksek performansa karşın CO2 emisyonu 40 g/km ve ortalama yakıt tüketimi 3 lt/100 km’den daha az olacak. Bu rakamlarla NX sınıfının en iyi değerlerini sunacak. Lexus’un elektrikli motorlar hakkındaki köklü geçmişi, sınıfının liderli elektrikli sürüş kapasitesi sunuyor ve NX 63 kilometreye kadar sadece elektrikle yol alabiliyor.

YENİ HİBRİT MOTOR ÇOK DAHA VERİMLİ VE PERFORMANSLI NX’in yeni hibrit versiyonu olan NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıdı. Mevcut modelden yüzde 22 daha fazla gücüyle NX 350h, 2.5 litre hibrit motoruyla 242 HP’ye sahip. 0-100 km/s hızlanması yüzde 15 iyileştirilen araç bu süreyi 7.7 saniyede tamamlarken yüzde 10 civarında daha az CO2 salımı gerçekleştiriyor. NX 350h, tercihe göre önden çekişli veya dört çeker olarak tercih edilebilecek. YENİ BENZİNLİ MOTORLAR Yeni NX’in rekabetçiliğini artırmak adına Rusya ve Doğu Avrupa pazarında yeni benzinli motor seçeneği de sunulacak. 2.4 litrelik turbo beslemeli NX 350, 270 HP güce ve 430 Nm torka sahip. Bununla birlikte NX 250 ise, 199 HP güç üreten 2.5 litrelik motorla satışa sunulacak. Her iki benzinli motor da dört çeker sisteme sahip ve Direct Shift sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. ELEKTRONİK KAPI AÇMA SİSTEMİ (E-LATCH) İLK KEZ NX’TE Yeni NX, elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk Lexus modeli oldu. Bu elektronik sistem, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı panelinde dayanağının yanına yerleştirilmiş bir düğmeyi içeriyor. Tek bir yumuşak ve basit hareketle kullanım kolaylığı sağlaması, Japon evlerinde geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlendi. Bu özellik sayesinde Güvenli Çıkış Asistanı kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor.