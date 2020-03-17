Yeni nesil piller uzun ömürlü olacaklar

Büyük teknoloji şirketleri, Li-ion bataryalara göre çok büyük avantajları bulunan katı hal bataryaları için sürekli olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyordu. Görünen o ki bu çalışmalar meyvesini vermeye başladı.

Araştırma ve geliştirme ekibi, bataryanın anot (artı uç) kısmında 5 mikrometre kalınlığında gümüş karbon bir katman tercih etti. Böylece dendrit oluşumu da büyük ölçüde engellendi. Diğer teknolojiler ile bütünleştirildiğinde, bu batarya hücreleri Li-ion bataryalara göre iki kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip ve elektrikli araçlarda 800 km’lik bir menzil gibi avantajlar sağlayabiliyor. Tüm bunlara ek olarak yaklaşık 1.000 kez şarj edilebiliyor.

Bu tür bataryaların elektrikli araçlarda 800 bin kilometre yol anlamına gelmesi gerçekten de büyük bir devrim. Ayrıca akıllı telefon cihazlarında da büyük bir gelişme yakalayabilecek potansiyele sahip. Sizce bu tür bataryaların geliştirilmesi ve piyasaya sunulması için uzun bir vakit var mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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