Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Salgından etkilenenler arasında yeni evlenecek çiftler de vardı.Eyüpsultan Belediyesi, salgın nedeniyle nikah başvurularını tedbir amaçlı durdurmuştu. Yeni normalleşme sürecinde salgının gidişatına göre yeni nikah başvurusu alınmaya başlandı.Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren Nikah Memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı. Tedbirler gereği nikah kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

TÖRENSİZ NİKAH BAŞVURUSU KABUL EDİLİYOR

Evlenmek isteyen çiftler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah günü için Eyüpsultan Belediyesi Nikah Dairesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. Ayrıca teyit edilen nikah saatleri telefonla aranarak değiştirilebilecek. Ayrıca nikah tarihi için çiftlerimiz yeni tarih talep edebilecekler.

NİKAH DAİRESİ’NE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Evlilik tarihi için müracaatta bulunacak çiftler, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi ve Nikah Salonu’na gelerek nikah günü alabilecekler.

(DHA)

