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Yeni Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

18.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Yeni Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

Yeni Nissan Ariya'nın Avrupa versiyonunun nerede üretileceği belli oldu. Model markanın kendi evi Japonya’da üretilecek.

İngiltere uzun bir süredir Brexit kararı ile uğraşıyordu. Bu karar üreticileri zora sokuyordu. İşi şansa bırakmak istemeyen pek çok üretici şimdiden üretimlerini farklı yerlere kaydırmaya başladı. Nikkei Asia'nın yayınladığı ilginç makaleye göre üretimde yer değiştiren ilk markalardan biri Nissan oldu. Tamamen elektrikli yeni Nissan Ariya'nın Avrupa versiyonlarının üretimini marka İngiltere'de yapmak istiyordu. Ancak alınan karar sebebiyle bu fikrinden vazgeçilmiş durumda. Ek gümrük vergilerinin canını yakacağına inanan Japon üretici, aracı kendi evinde üretecek.

Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

YENİ NISSAN ARIYA'NIN AVRUPA VERSİYONUN ÜRETİM YERİ BELLİ OLDU

İngiltere anlaşma yapmadan AB'den ayrılırsa, Manş Denizi'ni aşan her Ariya için yüzde 10 vergi ödemesi gerekecek. Anlaşmaya uyup Japonya’da üretirse, ihraç ettiği her model için sadece yüzde 7.5 oranında bir vergi ödemek zorunda.

Nissan Ariya'nın üretim yeri belli oldu

NISSAN ARIYA HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Ariya farklı motor seçenekleriyle gelecek. Giriş seviyesinde sadece önden çekiş seçeneği ile gelecek. Model 218 bg güç üretebilen elektrik motor ile gelecek. Daha performanslı bir model arayanlar içinse çift elektrikli motorlu ve 394 bg güç üreten bir versiyonda sunuluyor. Bu model dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. 90 ve 65 kWh'lık batarya seçenekleriyle gelecek olan Aria, düşük kapasite batarya seçeneğinde 360 kilometre, yüksek kapasiteli modelde 485 kilometre menzile sahip olacak

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