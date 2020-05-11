'Yeni normal'in ilk günü! AVM'ler berber ve kuaförler bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, şartlarının sağlanmasıyla alışveriş merkezlerinin yanı sıra berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirtmişti.

HANGİ SAATLER ARASI AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirlerken genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacağı, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verileceği belirtilmişti.

'Yeni normal' olarak tanımlanan koronavirüs sonrası normale dönüş süreci 11 Mayıs bugün itibariyle başlamış olurken, uzmanlar sosyal mesafe uyarılarını yineliyor.

AVM'lerde özellikle mağazalarda mesafe ve temizliğin korunması için sık sık uyarılar yapılırken berber, kuaför ve güzellik salonlarında da müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

