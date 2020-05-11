HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Yeni normal'in ilk günü! AVM'ler berber ve kuaförler bugün açılıyor

'Yeni normal'in ilk günü! AVM'ler berber ve kuaförler bugün açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 08:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, AVM'ler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugün yeniden açılıyor. 'Yeni normal'in ilk günü için uzmanlar sosyal mesafe uyarılarını yineliyor.

'Yeni normal'in ilk günü! AVM'ler berber ve kuaförler bugün açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs 2020'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, şartlarının sağlanmasıyla alışveriş merkezlerinin yanı sıra berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğini belirtmişti.

HANGİ SAATLER ARASI AÇIK?

İçişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2020'de valiliklere bir genelge göndererek, berber, kuaförler ve güzellik salonlarının çalışma esaslarını belirlerken genelgeye göre, berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatlerinde çalışacağı, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verileceği belirtilmişti.

'Yeni normal' olarak tanımlanan koronavirüs sonrası normale dönüş süreci 11 Mayıs bugün itibariyle başlamış olurken, uzmanlar sosyal mesafe uyarılarını yineliyor.

AVM'lerde özellikle mağazalarda mesafe ve temizliğin korunması için sık sık uyarılar yapılırken berber, kuaför ve güzellik salonlarında da müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zemin dezenfekte edilecek, her işlem sonrasında bu dezenfeksiyonun tekrarlanması sağlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabilirizBilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz
Tartıştığı kocasını tabancayla vurduTartıştığı kocasını tabancayla vurdu
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...

En Çok Okunan Haberler

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Eren Erdem isyan etti! 'Utanmaz arlanmaz şerefsizler'

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte en iyi ve en kötü senaryo

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte en iyi ve en kötü senaryo

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

Selin Ciğerci yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı: Her halimle gurur duyuyorum

İran kendi gemisini vurdu

İran kendi gemisini vurdu

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

Sosyal medyadan duyurdu: Bahçeli'nin emriyle görevime son verildi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Tartıştığı kocasını tabancayla vurdu

Tartıştığı kocasını tabancayla vurdu

İzmir'de alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

İzmir'de alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı

Google'dan doodle sürprizi! Google Tomris Uyar'ı unutmadı

Google Tomris Uyar'ı unutmadı

İletişim Başkanı Altun: Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir

İletişim Başkanı Altun: Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

Kısıtlama bitince sokak ortasında çiftetelli oynadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.