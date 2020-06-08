Yeni normalde benimsemeniz gereken 8 yeni alışkanlık!

Euronews Türkiye'de yer alan haberde tedbir alınmadığı halde hastalığın halen büyük bir risk oluşturduğunu söyleyen uzmanlar günlük hayatta uymamız gereken kuralların öneminin altını çiziyor. Peki 1 Haziran'dan beri tedbirler kademeli olarak hafifletilirken, "yeni normal" hayatımızda hangi kurallara uymamız gerekiyor?

1- KALABALIKLARDAN UZAK DURMA

Avrupa'da birçok ülkede belli sayının üzerinde toplanmalar yasaklandı. Örneğin Fransa'da 10'dan fazla kişi veya Almanya'da 2'den fazla ailenin bir araya gelerek toplanması yasak.

Türkiye'de ise buna benzer bir genelge veya kural bulunmuyor. Her ne kadar resmi olarak toplanmalara limit konulmasa da günlük hayatta görüştüğünüz kişilerin sayısını düşürmek Covid-19'a yakalanma riskinizi de azaltıyor.

Bu nedenle mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak durmada böyle ortamlara girmek zorunda kaldığınızda ise sosyal mesafe kurallarına mümkün mertebe uymada fayda var.

2- MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Türkiye'de kalabalık ortamlarda maske takma zorunluğu, "kontrollü sosyal hayat" sürecinde de devam ediyor. Buna göre pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde maske takmak zorunlu.