'Yeni normale' nasıl uyum sağlayacağız?

İnsan beyninin değişime uyum sağlamada oldukça başarılı olduğunun altını çizen Ceylan, “Beynimiz gün içinde “sinirsel yollar” inşa etmekte ve bu yönde sürekli bir faaliyet halinde. Kullandığımız her bir duygu, düşünce ve davranış, bu sinirsel yollar aracılığı ile oluyor. Beynimiz; yeni duygu, düşünce ve davranışlar için, yeni sinirsel ağlar/yollar inşa ederek mevcut olaylara uyum sağlamamızı ya da olaylar karşısında savunmasız kalmamızı sağlar. Ve yeterli pratik (zaman ve tekrarlar yaparak) oluştuktan sonra beyin, yeni sinir yollarına alışır ve alışmaya başlar. Pandeminin getirdiği koşullara üç ay boyunca uyum sağlamak da yine bu nedenle mümkün olabildi. Dolayısıyla bu yeni süreçte de beyin, yeni sinir yollarının inşası ve yeterli pratikle, artık bu değişimi yeni rutin olarak/yeni alışkanlık olarak kabul eder ve kendini güvende hissetmeye başlar” diye konuştu.

DEĞİŞİMİN STRESİYLE BAŞ ETMEK İÇİN...

“Değişimden korkmamak lazım” diyen Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan, “Çünkü değişimle birlikte, tepkilerimiz gelişir, bir arada yaşama becerimiz gelişir ve toplum bu değişimden faydalanır. Değişim, yeni güçlü yönler geliştirmemizi, hayatımızdaki önceliklerimizi gözden geçirmemizi sağlar” dedi.

Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan, değişimle baş etmek için önerilerini de şöyle sıraladı:

KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN

Kendinizi olduğunuz gibi kabullenmenizin gelişmek için ihtiyacınız olan tek şey olduğunu unutmayın. Kendisine karşı şefkatli ve nazik olan bireylerin; mutlu olma, hayattan zevk alma, bedensel sağlıklarını korumada başarılı oldukları unutulmamalı.

DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİZİ KEŞFEDİN

Ne hissediyorum? Ne düşünüyorum? Ve kendinize hatırlatmayı unutmayın; günün her anında, haftanın her günün de mutlu, huzurlu gibi olumlu hislere sahip olmak zorunda değilsiniz. Zaman zaman üzgün, endişeli, öfkeli, keyifsiz, tahammülsüz ve korkmuş hissedebilirsiniz. Her duyguyu yaşamaya hakkınız olduğunu kendinize hatırlatın.

ZORLUKLARLA NASIL BAŞ EDEBİLDİĞİNİZİ HATIRLAYIN

Hayatınızda bu süreç öncesinde de zorlandığınız anları hatırlayın. Zorluk yaşadığınız anlarda nelerin sizi zorladığını ama nasıl baş ettiğinizi hatırlamanız iyi gelecektir. Hiçbir zorluğun sonsuzuna dek sürmediğini hatırlamak da iyi gelecektir.