'Yeni normale' nasıl uyum sağlayacağız?

‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan bu sürecin de kendine özgü kuralları ve rutini bulunuyor. Bu yeni sürece uyum nasıl sağlanabilir? Pandeminin getirdiği değişimlerin stresiyle nasıl başa çıkılabilir? Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan, yeni sürece uyumla ilgili önerilerini paylaştı.

İnsan beyninin tanıdığı aktiviteleri ve rutinleri sevdiğini vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan, sürekli tetikte yaşamamıza sebep olan pandemi süreci ile sonrasındaki sürecin getirdiği değişimlerle başa çıkmanın stresli olabileceğine dikkat çekti. Ceylan, “Bundan 2,5 - 3 ay öncesindeki olağan hayat standartlarımızın ve rutinimizin dışında bir süreçte yaşıyoruz. Rutinler güvende hissetmemizi sağladığı için, pandemiyle birlikte rutindeki değişimler, kişide strese yol açabilir. Bu noktada kişinin kendisine hatırlatması gereken şey; aslında değişimin yarattığı stresin olağan olduğu ve kişinin bununla baş etme gücüne sahip olduğu gerçeğidir” dedi.

BEYNİMİZ DEĞİŞİME UYUMDA ÇOK BAŞARILI

İnsan beyninin değişime uyum sağlamada oldukça başarılı olduğunun altını çizen Ceylan, “Beynimiz gün içinde “sinirsel yollar” inşa etmekte ve bu yönde sürekli bir faaliyet halinde. Kullandığımız her bir duygu, düşünce ve davranış, bu sinirsel yollar aracılığı ile oluyor. Beynimiz; yeni duygu, düşünce ve davranışlar için, yeni sinirsel ağlar/yollar inşa ederek mevcut olaylara uyum sağlamamızı ya da olaylar karşısında savunmasız kalmamızı sağlar. Ve yeterli pratik (zaman ve tekrarlar yaparak) oluştuktan sonra beyin, yeni sinir yollarına alışır ve alışmaya başlar. Pandeminin getirdiği koşullara üç ay boyunca uyum sağlamak da yine bu nedenle mümkün olabildi. Dolayısıyla bu yeni süreçte de beyin, yeni sinir yollarının inşası ve yeterli pratikle, artık bu değişimi yeni rutin olarak/yeni alışkanlık olarak kabul eder ve kendini güvende hissetmeye başlar” diye konuştu.