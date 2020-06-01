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Yeni normalin ilk sabahında İstanbul! Cadde ve sokaklar hareketlendi, trafik yoğunluğu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 08:16 | Son Güncelleme

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dokuzuncu kez ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. İstanbullular normalleşme adımlarının başladığı ilk günün sabahında işe gitmek için yollara düştü. Hem trafikte hem duraklarda yoğunluğun oluştuğu görüldü.

Koronvirüsle mücadele kapsamında hafta sonu dokuzuncu kez Türkiye’nin 15 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, gece saat 24.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği Pazartesi sabahında vatandaşlar, sabahın erken saatinde çalışmak için yola koyuldu.

Salgınla mücadele kapsamında geçici olarak kapanan iş yerlerinin normalleşme adımları kapsamında bugün itibariyle açılacak olmasıyla vatandaşlar, yola koyuldu. Normalleşme adımlarının olduğu ilk günün sabahında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan 65 yaş ve altı ile 18 yaş üstü vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinden itibaren işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar kendi araçlarıyla kimi vatandaşlar da toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmeye çalıştı.

Salgınla mücadelede kapsamında uygulanan kısıtlama boyunca boş kalan meydanlarda ve caddelerde hareketlilik başlarken, yollar da trafik yoğunluğu oluştu.

(İHA-DHA)

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