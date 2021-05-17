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  4. Yeni “Normalleşme Genelgesi”nin kapsamı | Hangi saatlerde sokağa çıkılıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sokağa çıkma saatleri hakkında yeni düzenleme

Yeni “Normalleşme Genelgesi”nin kapsamı | Hangi saatlerde sokağa çıkılıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sokağa çıkma saatleri hakkında yeni düzenleme

17.05.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında açıklanan tam kapanma süreci, bugün itibariyle son buldu. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda tam kapanma sürecinin sonrasında “kademeli normalleşme” adımlarının atılacağı duyurulmuştu. Gelen bilgilere göre 17 Mayıs pazartesi günü bir kabine toplantısı düzenlenecekti ve yeni yasakların detayları tartışılacaktı. Ancak 16 Mayıs Pazar günü, İçişleri Bakanlığı, “kademeli normalleşme” genelgesini yayımladı.

Yeni “Normalleşme Genelgesi”nin kapsamı | Hangi saatlerde sokağa çıkılıyor? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sokağa çıkma saatleri hakkında yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı’nın genelgeyi yayımlamasının ardından, genelgenin detayları da araştırılmaya başlandı. Buna göre tam kapanma öncesindeki sürece benzer bir şekilde yeni kararlar alındığı ortaya çıktı. Birçok vatandaş ise bu duruma tepki gösterdi. Yeni genelgede sokağa çıkma saatleri ile ilgili de yeni düzenlemelere gidildi. Peki yeni sokağa çıkma saatleri ne? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tam kapanmanın 17 Mayıs bugün itibarıyla son bulmasıyla beraber 81 ilde kademeli normalleşme genelgesi uygulamaya geçti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

AŞI OLMAYAN 65 YAŞ ÜZERİNE YASAK

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65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT

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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının uygulanmayacağı bildirilen genelgede, bu günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacağı kaydedildi. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde sadece zorunlu hallerde özel araçla seyahate izin verileceği belirtildi.

KAFE VE RESTORANLARDA GEL-AL HİZMETİ

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Restoran ve kafeler hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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