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Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

13.09.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir eğitim öğretim dönemi daha başladı. Okula başlayacakları ve ebeveynleri, okul ihtiyaçlarını tamamlama telaşı sardı. Hem çocukların hem gençlerin ihtiyaç duyabileceği güzel ve kullanışlı okul çantası seçenekleri için doğru yerdesiniz. Eğer siz de kaliteli bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız Amazon'un çok satanlar listesinde yer alan ürünleri derlediğimiz yazımıza göz atmaya ne dersiniz? İşte detaylar!

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Yaz boyu özlemi çekilen okul dönemi nihayet başladı. Genç, çocuk fark etmeksizin okula giden her öğrencinin ilk ihtiyacı ise okul çantası. Gençler kendileri için, ebeveynler ise çocukları için bu ihtiyacı karşılamanın peşinde. Eğer henüz karar vermediyseniz Amazon'un en çok tercih edilen okul çantası modellerini bir araya getirdik. Haydi gelin, bu yıl alacağınız çantaya hep beraber karar verelim.

1. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir model: Adidas Unisex Yetişkin CLSC BOS BP Classic Badge of Sport Sırt Çantası

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

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Günlük ihtiyaçlarınızı rahat bir şekilde karşılamak için üretilen Adidas Unisex Yetişkin CLSC BOS BP Classic Badge of Sport Sırt Çantası, okul çağındaki gençler tarafından da sıklıkla tercih edilir. Kolay ulaşılabilen ana bölmesi, geniş iç hacmiyle okul için ihtiyaç duyulan malzemeleri rahatlıkla muhafaza eder. İki farklı renk seçeneği bulunan, ayarlanabilir ve dolgulu omuz askıları sayesinde konforlu taşıma imkânı sunan çanta; aynı zamanda çevre dostu. Geri dönüştürülebilir materyaller kullanılarak üretilen model, çevreci kimliğinizi yansıtan en sevdiğiniz eşyalarınız arasına girmeye aday!

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2. Eşsiz rengiyle göz kamaştıran: Puma Unisex PHASE Sırt Çantası

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Eşsiz rengiyle herkesi kendine hayran bırakan Puma Unisex PHASE Sırt Çantası, kullanışlı yapısıyla dikkat çeken bir ürün. Ön yüzünde yer alan bölmeye telefon gibi kolay ulaşmak istediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Geniş ana bölmesine ise her türlü okul malzemesini kolaylıkla sığdırabilirsiniz. Özellikle gençler ve gençliğe adım atanlar tarafından tercih edilen çantanın yan tarafında su şişelerinizi taşımanız için ayrıca bir file alanı da mevcut. Reflektörlü logosu ve konforlu yapısıyla öne çıkan çantanın sade görüntüsü ise tarzınıza çok farklı bir hava katabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Harry Potter sevginizi bütün okula ilan edin: DeFacto Erkek Çocuk Harry Potter Lisanslı Okul Sırt Çantası

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Defacto tarafından üretilen DeFacto Erkek Çocuk Harry Potter Lisanslı Okul Sırt Çantası, Harry Potter hayranı çocuğunuz için en iyi tercihler arasında yer alır. Harry Potter hikâyesindeki dört grubun simgesini üzerinde barındıran çanta, gri zemin üzerinde yer alan ve yine bu grupları anımsatan renkleriyle oldukça uyumlu bir tasarım ortaya koyar. Geniş iç hacimli ana bölmesi bulunan çanta, önünde yer alan küçük göz ile oldukça kullanışlı. Üstelik kaliteli ve şık çantanın lisanslı bir ürün olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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4. İkisi bir arada: WADDELL Lisanslı Mor Kalp Desenli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Hem okul hem beslenme çantası arayanlara hitap eden WADDELL Lisanslı Mor Kalp Desenli İlkokul Sırt Çantası ve Beslenme Çantası, zarif deseniyle çok beğenilen ürünlerden biri. Kullanışlı ve kaliteli yapısıyla dikkat çeken çanta seti, özellikle ilkokul çağında olan kız çocukları için ideal. Dayanıklı yapısıyla yıllarca çocuğunuza eşlik edecek çanta, geniş hacmi sayesinde her türlü okul ihtiyacını kolaylıkla taşıyabilir. Astarla güçlendirilmiş iç yüzeyi uzun ömürlü kullanım sağlarken suya dayanıklı yapısıyla model, yağmurdan etkilenmez. Süngerli askıları sayesinde de çok konforlu.

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5. Rengârenk deseniyle motivasyon kaynağı: United Colors of Benetton Okul Çantası Gökkuşağı

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

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Tatlı mı tatlı desenleri, rengârenk tasarımıyla çocuğunuzu okula motive edecek bir çanta arıyorsanız United Colors of Benetton Okul Çantası Gökkuşağı bu arayışınıza son verebilir. Fermuarlı ön cebi ve geniş iç hacmiyle çok kullanışlı olan çantanın yanlarında da suluk gibi eşyaları koymak için iki adet bölme mevcut. Ayarlanabilir omuz askıları çocuğunuzun en doğru pozisyonda çantayı taşımasını sağlarken dolgulu yapısı omuzlarının zarar görmesini engeller. Sırt desteği sayesinde daha ergonomik taşıma imkânı sunan çanta, bu sayede formunu da korur. Üstelik ana bölümde eşyaları organize etmek için bölmeler mevcut.

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6. Spiderman detayıyla: DeFacto Erkek Çocuk Spiderman Lisanslı Okul Sırt Çantası

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Hemen hemen tüm erkek çocukların en büyük kahramanı olan Spiderman'in lisanslı çantası DeFacto Erkek Çocuk Spiderman Lisanslı Okul Sırt Çantası, çocukların okul hevesini arttırmanın en iyi yollarından biri olabilir. Kullanışlı yapısı ve ergonomik dizaynı ile dikkat çeken çanta, uzun yıllar kullanılabilecek kaliteye sahip. Kırmızı ve mavi renklerle tasarlanan çantanın üzerinde hem Spiderman görseli hem Marvel markasının logosu bulunur. Şık ve kaliteli bir duruş sergileyen çantanın fermuarında yer alan Spiderman detayı da çok beğenilen detaylar arasında.

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7. Tazmanya canavarı tutkunlarına müjde: Trendix Lt Anaokulu Çantası Tek Gözlü

Yeni okul döneminde ihtiyacınız olacak Amazon üzerinde en çok satılan okul çantası modelleri

Okula gitmeye hazırlanan miniklerin çok seveceği Trendix Lt Anaokulu Çantası Tek Gözlü, hoş deseniyle beğeni toplayan okul çantalarından biri. Beğenilen deseni kadar ergonomik bir yapıysa sahip olan çanta, çocuğunuzun belini desteklemek adına takviyeli sırt paneli ve dolgulu omuz askılarıyla oldukça konforlu. Su geçirmez özellikli kumaş kullanılarak üretilen model, yağmurlu havalarda da rahatlıkla kullanılır. Çocuğunuzun sağlığı düşünülerek üretilen çanta, zararlı hiçbir madde içermez. 13 inç uzunluğu ve geniş iç hacmiyle çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyabileceği hemen her eşyayı rahatlıkla taşıyabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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