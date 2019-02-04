Yeni okullar Hazine taşınmazları karşılığında yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni okulların Hazine taşınmazları karşılığında yapılacağını belirterek, "İlk etapta 20 ilimizde 1400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon TL tutarındaki Hazine taşınmazlarımızı belirledik. İkinci etapta da kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere, ihtiyaç duyulan illerde Hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda 'Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol'ün imza törenine katıldı.

'KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRMIŞ OLUYORUZ'

Törende konuşan Bakan Selçuk, okulları çok daha güzel ve yaşanabilir mekanlar haline getirme sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiklerini söyledi. Protokolün konusunun okul yapımında finansman çerçevesinde yeni bir model olduğunu belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bu modelle çocuklarımızın çok daha rahat okullarda, çok daha farklı imkanlarla eğitim görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Okullarımızın bu tür uygun mekanlara dönüşebilmesi için finansmanını da doğru modellememiz şart. Okul yapımının finansmanında merkezi bütçeden ayrılan kaynakların dışında, tıpkı bugünkü protokolün konusu olduğu gibi, diğer bakanlıklarımızla geliştirilen iş birlikleri de çok önemli bir yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız 'Arsa Karşılığı Okul Yapımı' modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor. Bütün iş adamlarımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve iştirak etmelerini temenni ediyorum."