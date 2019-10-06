Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından şikayetler üzerine kapatılan Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin velilerine cep telefonları ile gönderilen mesajlarda, geçici olarak eğitim görecekleri okullar bildirildi.

Eğitim ve öğretim açısından kullanımı riskli bulunan aynı binanın bölünmesi ile kullanılan iki okulda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uzmanları geçen perşembe günü ortak denetim yaptı. Okul binasındaki kolonlardan alınan karotların teknik incelemesi ve gözleme dayalı denetim ardından yapının risk oluşturduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 1995-96 eğitim- öğretim yılında açılan, 1999 depreminde hasar gören güçlendirme çalışması yapılan bina 2006 yılında tekrar eğitime açılan binadaki iki okul cuma günü tatil edilmişti. İstanbul'da böylece deprem ardından yapılan incelemeler sonucu kapatılan okul sayısı 32'ye ulaşmıştı.

Alsancak İlkokulu ile bitişikteki Alsancak Ortaokulu'ndaki öğrencilerin nerede eğitim göreceklerine ilişkin bugün velilere cep telefonları ile bilgi verildi. Mesajlara göre, 478 öğrencili Alsancak İlkokulu öğrencilerinin yakındaki 800 öğrencili Ömer Seyfettin Ortaokulu, 477 öğrencili Alsancak Ortaokulu öğrencilerinin ise, 648 öğrencili Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Birçok veli bugün çocuklarını alarak yakınlarında bulunan yeni okullarına giderek yerini gösterdi. Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ömer Seyfettin Ortaokulu'nda yeni düzenleme ile onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tam gün yerine ikili eğitim yapılacak.

Avcılar'da daha önce Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binası geçici olarak kapatılmış, öğrenciler hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nda eğitime alınmıştı.