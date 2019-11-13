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Yeni ölümcül tehlike ’Siyanür’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, son dönemde intihar amacıyla kullanılan ‘siyanür’ hakkında hayati açıklamalarda bulundu.Son günlerde İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde siyanür kullanarak intihar edenlerin sayısı arttı.

Yeni ölümcül tehlike ’Siyanür’

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, son dönemde intihar amacıyla kullanılan ‘siyanür’ hakkında hayati açıklamalarda bulundu.
Son günlerde İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlerde siyanür kullanarak intihar edenlerin sayısı arttı. Peş peşe gelen intihar haberleri sonrasında da siyanür en çok merak edilen kimyasal maddeler arasında yerini aldı.
"Çok kuvvetli bir zehir olması nedeniyle eser miktarda alımında bile öldürücüdür"
Siyanür konusuyla ilgili araştırma yapan Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, önemli açıklamalarda bulundu. Siyanürün nerelerde kullanıldığını ve çok zehirli bir madde olduğunu vurgulayan Çalışır, "Önce İstanbul’da akabinde Antalya‘ da iki aile siyanür içerek intihar etmiştir. Bu trajik olayların meydana gelmesinde intihar aracı olarak siyanürün kullanılması gözleri serbestçe alımı satımı yapılan bu kimyasal maddeye çevirmiştir. Siyanür kimya sanayinde madencilik, kuyumculuk, haşere ilacı üretimi, naylon, polyamid, akrilik ve plastik iş kollarında sıkça kullanılan bir kimyasaldır. Çok ağır toksik bir maddedir. Zehirli olması nedeniyle kullanımı tehlikelidir. Sodyum, potasyum, hidrojen ve bakır siyanür bileşikleri halinde piyasada bulunur. Çok kuvvetli bir zehir olması nedeniyle eser miktarda alımında bile öldürücüdür" dedi.
"İnternet üzerinden bile satışı gerçekleşiyor"
Siyanürün alım ve satımında kısıtlama olmadığını belirten Çalışır, "Bu maddenin alım satımında mevzuatta herhangi bir kısıtlama yoktur. Serbestçe alım satımı yapılmaktadır. Bu nedenle temininde güçlük çekilmez. Elde edilmesi kolaydır. Alım ve satımında herhangi bir kısıtlama olmadığı için temini çok kolaydır. Kimyasal madde satıcılarından temin edilmesi sıradan bir işlemdir. Birkaç ay kadar önce internet üzerinden bile satışı gerçekleşen bu toksik madde İzmir’de meydana gelen ve bir öğrencinin ailesini internetten temin ettiği siyanürle zehirlemesi sonrası internet üzerinden satışı yok denecek kadar azalmıştır" şeklinde konuştu.
"Satışı ve bulundurulması konusunda devletin acilen önlemler alması gereklidir"
Siyanürün satışıyla ilgili acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Çalışır, "Söz konusu zehirli maddenin trajik olaylara neden olmaması için satışı ve bulundurulması konusunda devletin acilen önlemler alması gereklidir. Siyanür bulundurulması ve satışı "Bazı tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik" kapsamına alınarak kısıtlanmalıdır. Kısıtlama gerçekleşene kadar; sanayi kullanımı sırasında temini gerektiğinde sanayi ya da esnaf odalarından veya Kimya Mühendisleri Odasından alınan bir belge karşılığı satış işlemi gerçekleştirilmelidir. Toplumda umutsuzluk oluşturan vakaların meydana gelmemesi için siyanür ve diğer tehlikeli kimyasalların satışı ve bulundurulmasına dair önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

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