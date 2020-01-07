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  4. Yeni One Piece oyunu 26 Mart’ta geliyor

Yeni One Piece oyunu 26 Mart’ta geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok izlenen animelerinden biri olan One Piece, Pirate Warriors 4 ile bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Yeni One Piece oyunu 26 Mart’ta geliyor

Bazı Japon animelerinin dünya çapında üne kavuştuklarını söylemek sanırım pek de yanlış olmayacaktır. Bu tarz animeleri izlemeseniz bile ismini öyle ya da böyle duymuşsunuzdur. Nitekim Dragon Ball, Naruto, One Piece ve Bleach’i bu animelere örnek olarak gösterebiliriz.

Dünya çapında üne kavuşan bu animeler zaman içerisinde oyun dünyasına da adım attı. Yapıları gereği genel olarak dövüş oyunu konseptinde karşımıza çıksalar da One Piece için farklı adımlar da atıldı.

Geçtiğimiz yıl açık dünya tarzındaki World Seeker oyunu raflardaki yerini almıştı. Fakat bu yapım şimdiye kadar en çok eleştirilen One Piece oyunu oldu. Pek çok şeyin yarım bırakıldığı World Seeker da hikaye de oldukça zayıftı. Sonuç olarak beklentiler hüsrana dönüştü.

Bandai Namco yaşanan hüsranı unutturabilme adına One Piece Pirate Warriors 4 için bir duyuru yapmıştı. 26 Mart’ta raflardaki yerini alacak olan yapım için geçtiğimiz gün yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Video Nico Robin’in kaçırılıp, hasır şapka tayfasının onu kurtarmaya gittiği bölümleri konu ediniyor. Bu bölümlerin animede hayli eski olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

One Piece’in yeni oyunu PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için satışa sunulacak.

Tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
One Piece Pirate Warriors 4 oyun

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