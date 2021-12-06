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Yeni Opel Astra, Türkiye'ye geliyor! İşte tarih

06.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil Opel Astra, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Peki yeni Astra ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte verilen tarih.

Yeni Opel Astra, Türkiye'ye geliyor! İşte tarih

Şirket açıklamasına göre, yeni Astra'nın görsel özellikleri, geliştirme ve tasarım ekip üyelerinin çeşitli sunumlarıyla YouTube üzerinden otomobil severlerle buluşuyor. Yeni Astra'nın detayları, baş mühendis Mariella Vogler'in ardından renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann'ın videosuyla zenginleşiyor.

İŞTE YENİ OPEL ASTRA'NIN DETAYLARI

Açıklamada, altıncı nesil Opel Astra'nın 'made in Germany' tasarımında, ekibin yüzde 50'sinin kadın üyelerden oluşmasının önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Otomobilin dış tasarım öğelerine bakıldığında markanın yeni yüzü olan Opel Vizör, tıpkı Mokka, Crossland ve Grandland SUV modellerinde olduğu gibi yeni Astra'da da dikkatleri çekiyor.

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Yeni Opel-Astra-1

Şirketin açıklamasında bu yeni yüzün, Opel'in temelinde yer alan dış tasarım öğesi 'Opel Compass' felsefesini devam ettirdiği kaydediliyor. Söz konusu tasarım felsefesinde, kaputtaki keskin kıvrım ve gündüz sürüş farlarının kanat şeklindeki grafiği gibi dikey ve yatay eksenlerin, ortadaki Opel şimşek logosu ile kesiştiği, dikey olarak konumlandırılan stop lambalarının altıncı nesil Astra'nın arka bölümünde kendini gösterdiği belirtiliyor.

Yeni Astra'nın normalden daha geniş görünmesini sağlayan ve aracın ön cephesini boylu boyunca kaplayan Vizör, ultra ince Intelli-Lux LED farlar gibi teknolojileri bir araya getiriyor. Bagaj kapağındaki şimşek logosu, aynı zamanda bagaj açma mandalı olarak da görev yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel renk ve döşeme tasarımcısı Ilka Höbermann, Alman tasarımının kendisi için sadelik, yalınlık ve teknik unsurların birleşiminden oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yalınlığı korurken üzerine iddialı olmayı eklemek bazen zor olabiliyor. Her şey, her zaman uyum ve doğru denge ile ilgili. Ortaya ise yeni Astra'yı diğer kompakt sınıf modellerden ayrıştıran, başarılı, net ve heyecan uyandıran bir tasarım çıkıyor. Otomobilin karakteristik ve özgün görünümünü altı farklı yeni gövde rengi tamamlıyor. Ekiplerimiz, araca biraz canlılık ve aynı zamanda daha iddialı bir görünüm kazandıran taze ve modern bir sarı geliştirdi. Gerçekten çok farklı ve çeşitli renkler, dokular, grafikler ve desenler sunuyoruz. Aslında, hepsini bir araya getirmek, en büyük zorluk oldu. Büyük bir yap-boz gibi. Hoş bir kontrast veya denge elde etmek için farklı heyecan verici malzemeleri birleştiriyoruz. En aza indirgenen zarif kumandalar, mat alüminyum bilgi-eğlence çerçeveleri ve tüm diğer özel vurgular Astra'ya çok büyük değer katıyor."

DİJİTAL PURE PANEL KOKPİT

Astra'nın tamamen dijital kokpiti, aracın versiyonuna bağlı olarak, biri 10 inç olmak üzere iki adet geniş ekran ve sürücü yan havalandırma ızgaralarının birleşimiyle bütünleşik bir görünüm sergiliyor.

Yeni Opel-Astra Kokpit

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Şirketin açıklamasında direksiyon simidinin ortasındaki Opel Şimşek logosundan, opsiyonel olarak Alcantara veya Napa deri ile de sunulan AGR onaylı ergonomik koltukların kumaşlarına ve dikişlerine kadar her bir ayrıntının, Opel'in renk ve döşeme tasarımcılarının imzasını taşıdığı bilgisi yer alıyor.

YENİ ASTRA NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Opel'in açıklamasında, yeni nesil Opel Astra'nın 2022'nin ilkbaharında Türkiye'de olacağı belirtiliyor. Yani yeni Astra, gelecek yıl ikinci çeyrekte Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

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