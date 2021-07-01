HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni Opel Astra zorlu testlerin sonuna geldi! İşte kamuflajlı görüntüleri

Yeni Opel Astra zorlu testlerin sonuna geldi! İşte kamuflajlı görüntüleri

01.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel, Astra’nın 11. neslinin dünya tanıtımını kısa süre içerisinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketin kompakt sınıftaki temsilcisi yeni Opel Astra'nın seri üretim ve tanıtım dönemi öncesinde zorlu test maratonuna ise devam ediliyor. Yeni Opel Astra'nın kamuflajlı görselleri de artık paylaşıldı.

Yeni Opel Astra zorlu testlerin sonuna geldi! İşte kamuflajlı görüntüleri

Yeni Opel Astra, dünyayla buluşmak için gün sayıyor. Yeni Astra’nın gelişimi ise programa uygun olarak devam ediyor.

YENİ OPEL ASTRA SON TESTLER SONRASI HAZIR

Opel'in aktardığına göre ilk etapta bilgisayar destekli simülasyonlarla tasarlanan yeni Opel Astra, geçtiğimiz kışın başından bu yana gerçek yaşam koşullarında test ediliyor ve ince ayarlamaları yapılıyor. Simülasyon testlerinin ardından oldukça zorlu fiziksel test maratonunu da başarıyla tamamlayan yeni Astra, son testlerin ardından tamamen hazır olacak. Daha önce ilk bakış görüntüleri yayınlanan yeni Astra test sürecinde ise kamuflajlı görüntüleri ile bizleri selamlıyor.

Opel, yeni Astra'nın görüntülerini paylaştı!Opel, yeni Astra'nın görüntülerini paylaştı!

Yeni Opel-Astra-1

YENİ OPEL ASTRA NASIL TEST EDİLDİ?

Yeni Opel Astra’nın zorlu test maratonu, Opel mühendislerinin yeni modeli buz üzerinde ve İsveç Lapland Bölgesi'nin donmuş ortamında test etmek için prototipleri kuzeye götürmesiyle başladı. Dudenhofen Test Merkezi’ndeki test parkuruna prototiplerle çıkan mühendisler, son olarak üst yönetim eşliğinde halka açık yollarda test sürüşleri gerçekleştirdi. Burada güvenlik ve konfor için şasi geliştirme ayarları da uygulandı.

Yeni Opel-Astra-4

Son olarak ise, Rüsselsheim’daki EMC laboratuvarında otomobilin elektromanyetik dalga direnci test edildi.

Yeni Opel-Astra-3

Yeni Opel Mokka Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatıYeni Opel Mokka Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

YENİ NESİL BİR ASTRA YARATTILAR

“Yeni Astra’nın zorlu test programı çok iyi gidiyor” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Astra Baş Mühendisi Mariella Vogler, “Çoğunlukla kadın mühendislerden oluşan geliştirme ekibi, heyecan verici, cesur ve havalı yeni nesil bir Astra yarattı” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi! 'Bombay' kan grubu şaşkına çevirdi!
Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız... Milyonlarca kişi etkisi altında! Pandemi sonrası bunu yaşıyorsanız...
Geri sayım başladı! İşte yeni görüntüsüGeri sayım başladı! İşte yeni görüntüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Profesör tarih verip duyurdu: Antalya, Kahire gibi olacak

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Erdoğan "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu!

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

Perişan halde bulunan kadın hastaneye götürüldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.