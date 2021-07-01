Yeni Opel Astra zorlu testlerin sonuna geldi! İşte kamuflajlı görüntüleri

Yeni Opel Astra, dünyayla buluşmak için gün sayıyor. Yeni Astra’nın gelişimi ise programa uygun olarak devam ediyor.

YENİ OPEL ASTRA SON TESTLER SONRASI HAZIR

Opel'in aktardığına göre ilk etapta bilgisayar destekli simülasyonlarla tasarlanan yeni Opel Astra, geçtiğimiz kışın başından bu yana gerçek yaşam koşullarında test ediliyor ve ince ayarlamaları yapılıyor. Simülasyon testlerinin ardından oldukça zorlu fiziksel test maratonunu da başarıyla tamamlayan yeni Astra, son testlerin ardından tamamen hazır olacak. Daha önce ilk bakış görüntüleri yayınlanan yeni Astra test sürecinde ise kamuflajlı görüntüleri ile bizleri selamlıyor.

YENİ OPEL ASTRA NASIL TEST EDİLDİ?

Yeni Opel Astra’nın zorlu test maratonu, Opel mühendislerinin yeni modeli buz üzerinde ve İsveç Lapland Bölgesi'nin donmuş ortamında test etmek için prototipleri kuzeye götürmesiyle başladı. Dudenhofen Test Merkezi’ndeki test parkuruna prototiplerle çıkan mühendisler, son olarak üst yönetim eşliğinde halka açık yollarda test sürüşleri gerçekleştirdi. Burada güvenlik ve konfor için şasi geliştirme ayarları da uygulandı.

Son olarak ise, Rüsselsheim’daki EMC laboratuvarında otomobilin elektromanyetik dalga direnci test edildi.

YENİ NESİL BİR ASTRA YARATTILAR

“Yeni Astra’nın zorlu test programı çok iyi gidiyor” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Astra Baş Mühendisi Mariella Vogler, “Çoğunlukla kadın mühendislerden oluşan geliştirme ekibi, heyecan verici, cesur ve havalı yeni nesil bir Astra yarattı” dedi.

