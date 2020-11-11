Yeni Opel Insignia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte yeni Opel Insignia fiyatları

Opel Insignia, otomobilin üreticisi Opel tarafından amiral gemisi olarak nitelendiriliyor. Bizim de buna bağlı olarak ''Opel'in amiral gemisi'' olarak adlandırıbileceğimiz Opel Insignia, birçok otomobil üreticisinin de uyguladığı gibi bir yenileme operasyonundan geçti. Teknolojik altyapısıyla ve makyajlanan tasarımıyla karşımıza çıkan ve 11 Kasım'da (bugün) gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte Türkiye'ye merhaba diyen yeni Opel Insignia, beklendiği üzere lansman sonrası Türkiye'de de satışa çıktı.

YENİ OPEL INSİGNİA TASARIMI

Yeni Opel Insignia'nın tasarımında ön bölüm dikkatleri çekiyor. Burada yeni krom çerçeveli ön ızgara daha da genişlemiş durumda. Izgaranın tam ortasında ise önceki modellerden de alışık olduğumuz Opel logosu bulunuyor. Logodan başlayarak her iki yana uzanan krom çıta da bizleri bu noktada selamlıyor. Ön tamponda sis farları ve havalandırma ızgaraları yer alıyor. Arka tarafta ise sahte egzoz çıkışları makyajlama operasyonundan nasibini almış gibi görünüyor.

Yeni Opel Insignia tam LED farlara sahip. IntelliLux LED piksel farlar, far başına 84 LED hücresi ve toplam 168 LED hücresi sunuyor. Işığın menzili ve yönü sürüş koşullarına ve ortama göre değişiyor. Türkiye'de satılacak bütün Insignia modellerinde LED farların standart olarak sunulacağını belirtelim.