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Yeni Opel Insignia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte yeni Opel Insignia fiyatları

OTOMOBİL HABERLERİ  | 11.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yeni Opel Insignia, Türkiye’de 11 Kasım’da gerçekleşen tanıtımının ardından satışa çıktı. Makyajlanan yeni Opel Insignia, birçok teknolojik altyapıya ev sahipliği yaparken kaputunun altındaki güç ile de dikkat çekiyor. İşte yeni Opel Insignia Türkiye fiyatı ve otomobilin özellikleri.

Yeni Opel Insignia Türkiye'de satışa sunuldu! İşte yeni Opel Insignia fiyatları

Opel Insignia, otomobilin üreticisi Opel tarafından amiral gemisi olarak nitelendiriliyor. Bizim de buna bağlı olarak ''Opel'in amiral gemisi'' olarak adlandırıbileceğimiz Opel Insignia, birçok otomobil üreticisinin de uyguladığı gibi bir yenileme operasyonundan geçti. Teknolojik altyapısıyla ve makyajlanan tasarımıyla karşımıza çıkan ve 11 Kasım'da (bugün) gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte Türkiye'ye merhaba diyen yeni Opel Insignia, beklendiği üzere lansman sonrası Türkiye'de de satışa çıktı.

YENİ OPEL INSİGNİA TASARIMI

Yeni Opel Insignia'nın tasarımında ön bölüm dikkatleri çekiyor. Burada yeni krom çerçeveli ön ızgara daha da genişlemiş durumda. Izgaranın tam ortasında ise önceki modellerden de alışık olduğumuz Opel logosu bulunuyor. Logodan başlayarak her iki yana uzanan krom çıta da bizleri bu noktada selamlıyor. Ön tamponda sis farları ve havalandırma ızgaraları yer alıyor. Arka tarafta ise sahte egzoz çıkışları makyajlama operasyonundan nasibini almış gibi görünüyor.

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Yeni Opel Insignia tam LED farlara sahip. IntelliLux LED piksel farlar, far başına 84 LED hücresi ve toplam 168 LED hücresi sunuyor. Işığın menzili ve yönü sürüş koşullarına ve ortama göre değişiyor. Türkiye'de satılacak bütün Insignia modellerinde LED farların standart olarak sunulacağını belirtelim.

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OPEL INSİGNİA KOKPİT TASARIMI

Insignia'nın kokpitinde de değişim görülüyor. İç mekanda krom süslemeler dikkat çekerken, sürücü ve ön yolcu için opsiyon olarak AGR koltuklar sunuluyor. Uyumlu akıllı telefonlar ise iç mekandaki şarj ünitesi sayesinde kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Yeni Insignia da bilgi ve eğlence sistemi, yeni dijital geri görüş kamerası, arka çapraz trafik uyarı sistemi, otomatik acil durum fren sistemi ve yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, şeritte takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma gibi donanımlar bulunuyor.

Opel Insignia iç tasarım

YENİ OPEL INSİGNİA MOTOR SEÇENEKLERİ

Opel Insignia, iki farklı motor seçeneğiyle ülkemizde satışa çıkıyor. İlk motor, 1.5 litrelik turbo dizel motor. Bu motor, 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretebiliyor. 1.5 litrelik motor 8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleşiyor. İkinci motor ise Insignia GSi adını taşıyor ve 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor olarak öne çıkıyor. Dört çekiş sistemine sahip bu motor 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretebiliyor. Insignia GSi, 9 ileri otomatik şanzımanla donatılıyor.

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YENİ OPEL INSİGNİA TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni Insignia beş donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:

Edition paketi: 490 bin 900 TL
Exclusive paketi: 579 bin 90 TL
Ultimate paketi: 562 bin 900 TL
GSi paketi: 999 bin 400 TL

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