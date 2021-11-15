Yeni Opel Mokka-e, 2021 Altın Direksiyon Ödülü’nü kazandı

Yeni Opel Mokka-e, rakiplerini geride bıraktı ve otomotiv endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan “2021 Altın Direksiyon Ödülleri’nde” “25.000 Euro'nun Altındaki En İyi Otomobil” ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl batarya elektrikli Opel Corsa-e, “Altın Direksiyon Ödülü’nü” kazanmıştı. 2017 yılında Ampera-e, 2020 yılında Corsa-e, 2021 yılında Mokka-e, Opel’in üçüncü elektrikli ve ilk SUV’u olarak ödül kazandı.

“Opel Mokka-e modelimiz sıradan bir otomobil değil ve bu yıl layık görüldüğü ‘Altın Direksiyon Ödülü’ ile bunu bir kez daha kanıtladı” sözleriyle konuşmasına başlayan Opel CEO’su Uwe Hochgeschurtz devam etti: “En ileri teknolojiler ve benzersiz tasarımıyla Mokka-e, elektrikli ulaşımı her yönden eğlenceli hale getiriyor. Müşterilerimizin, AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının ve uzman basın mensuplarından oluşan jürinin de bunu bu şekilde görüyor olmasından çok memnunuz.”

YENİ OPEL MOKKA-E'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Opel Mokka-e'de 100 kW/136 hp ve 260 Nm maksimum torka sahip elektromotor bulunuyor. 50 kWsa batarya, WLTP’ye göre tek bir şarj ile 338 kilometreye kadar menzil sunuyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 150 km/s olarak sınırlandırılıyor. Fren enerjisi geri-kazanım sistemi, yavaşlama veya fren anında enerji geri-kazanımı sağlıyor. Batarya, 100 kW DC şarj istasyonunda 30 dakikada yüzde 80’e kadar hızlı şarj edilebiliyor.

ALTIN DİREKSİYON ÖDÜLLERİ

“Altın Direksiyon” zaferine giden yolda ilk olarak AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucuları oy kullanıyor. Her kategoride üç favori seçip finale taşıyorlar. Sonrasında gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan seçkin DEKRA Lausitzring jürisi finalistleri AUTO BILD test kriterlerine uygun olarak değerlendiriyor.

