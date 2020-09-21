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Yeni Opel Mokka'nın tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Opel, yeni Opel Mokka'nın tanıtım tarihini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre yeni Opel Mokka ile tanışmamız için fazla beklememiz gerekmeyecek. Peki Opel Mokka tanıtımı ne zaman?

Yeni Opel Mokka'nın tanıtım tarihi belli oldu!

Opel, Opel Mokka ile B segment Crossover segmentinde yer alıyor. Fakat Opel, Opel Mokka için yenileme kararı almış durumda. Bu yenileme kararının sonucunda çıkan otomobili görmek için ise çok fazla beklememize gerek yok. Zira Opel, yeni Opel Mokka'yı tanıtacağı tarihi açıkladı.

İŞTE YENİ OPEL MOKKA'NIN TANITIM TARİHİ!

Opel'den yapılan açıklamaya göre Opel Mokka dünya tanıtımı 22 Eylül'de TSİ 14:00'da bir basın toplantısı ile Rüsselsheim’da gerçekleşecek. Yeni nesil Opel Mokka'nın tanıtım toplantısında sunuculuğu ise Opel CEO'su Michael Lohscheller üstlenecek. Opel Mokka'nın fiyatı, özellikleri ve tüm donanımları bu etkinlikte detaylı bir şekilde açıklanacak. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle gelecek olan Mokka ile elektrikli Mokka-e'nin fiyatı da etkinlikte paylaşılacak bilgilerden. Opel'in açıklamasına göre her iki otomobil için siparişler de aynı gün başlayacak.

Opel Mokka tanıtım tarihi

YENİ OPEL MOKKA TANITIMI NASIL İZLENİR?

Yeni Opel Mokka tanıtımı, birçok etkinlik gibi koronavirüsten etkilenmiş durumda. Zira pandemi nedeniyle basın toplantısına küçük bir grup katılacak. Fakat Opel, Opel Mokka tanıtımını YouTube üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Rüsselsheim’daki Opel Mokka tanıtımını buraya tıklayarak 22 Eylül TSİ saat 14:00 itibarıyla izlemeniz mümkün. Siz yeni Opel Mokka'dan neler bekliyorsunuz?

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