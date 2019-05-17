Yeni ortaöğretim modelinde ders sayıları azalıyor (2)

BAKAN SELÇUK: ÜLKEMİZ İÇİN GELECEK KURGULAMA MESELESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Instagram'da, yarın İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağı 'Ortaöğretim Tasarım Toplantısı' ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk mesajını, sahneye çıkmadan önce salonu dolduran gençlere perde arkasından baktığı bir fotoğrafı ile birlikte paylaştı. Selçuk, mesajında şöyle dedi: "Koca bir salon dolusu genç, daha geniş bir perdeden bakınca bir ülkenin geleceği. Evet; okula geliyorlar ama nereye gidiyorlar? Biz onları neye hazırlıyoruz? Yollarını nasıl çiziyoruz? Bu sorular meslek hayatımın sorularıydı. Şimdi cevabını verme zamanı. Hani siz hep soruyorsunuz ya 'çalışıyoruz diyorsunuz ama çok merak ediyoruz, ne yapıyorsunuz' diye. Yarın 'Lisede ne yaptık?' diyor, ortaöğretim tasarımını açıklıyoruz. Eğitimle ilgilenen, meselesi eğitim olan, geleceğe yürüyen herkesin bizimle olmasını dilerim. Zira bu sadece bir ortaöğretim programı değişimi değil; ülkemiz için, çocuklarımız için bir gelecek kurgulama meselesi."

