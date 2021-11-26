Yeni Ortaya Çıkan COVID-19 Varyantı Endişe Yaratıyor

Güney Afrika’da Corona virüsün aşılara karşı dirençli yeni bir varyantının ortaya çıktığının tespit edilmesi üzerine birçok Avrupa ve Asya ülkesi, sınırlarını bazı Afrika ülkelerine kapatmaya başladı.

İngiltere, Güney Afrika ve komşusu olan ülkelerden uçuşları durdurma kararı alırken bu ülkelerden dönen İngiliz vatandaşlarına da karantina zorunluluğu getirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa Birliği ülkelerinin de bölgeden seyahatleri durdurma hazırlığında olduğunu söyledi.

Uzmanlar haftabaşında tespit edilen yeni varyantla ilgili bilgiler edinmeye çalışırken yeni seyahat kısıtlamalarının yaygınlaşması endişesi küresel piyasaları ve petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Özellikle kırılgan durumdaki Afrika ülkelerinde ekonomik etkilerin daha sert olması bekleniyor.

İngiltere Taşımacılık Bakanı Grant Shapps uçuşların Güney Afrika’dan uçuşların askıya alınması kararı ardından Sky News kanalına yaptığı değerlendirmede “Bilim adamları bunun şu ana kadar görülen en etkili varyant olduğunu söylüyorlar” dedi. Yeni varyanta karşı aşıların tam olarak nasıl bir koruma sağlayacağı net olarak bilinmiyor ancak İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yeni varyanttaki yapısal farklılığın aşıların koruyuculuğu açısından endişeler doğurduğuna dikkat çekildi.

DSÖ toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü de konuya ilişkin olarak bugün bir değerlendirme toplantısı yapıyor. Toplantıda yeni varyantın yaratacağı riskler ele alınacak.

Bazı uzmanlar şu anda bile bölgeye yönelik seyahat kısıtlamaları getirmek için geç kalınmış olabileceğine işaret ediyorlar.

Buna karşın Güney Afrika Cumhuriyeti yetkilileri seyahat kısıtlaması kararının yeniden değerlendirilmesi amacıyla bugün İngiltere hükümetiyle yeniden görüşeceklerini açıkladı.

İtalya, bölge ülkelerinden gelen ve son 14 gün içerisinde bölgedee bulunmuş kişilere seyahat yasağı getirirken Almanya da bölgeyi riskli alan ilan edeceğini açıkladı.

Asya ülkeleri de önlemleri arttırıyor

B.1.1.529 kodlu varyantın Güney Afrika dışında Botswana’da da görüldüğü belirtiliyor.

Asya ülkelerinden Hindistan da Güney Afrika ve çevresindeki ülkelerden gelen kişilere yönelik olarak kontrollerin sıkılaştırılması kararı alındığını açıkladı. Singapur da bölgeden uçuşları durdurma kararı alan bir diğer ülke oldu. Japonya da Güney Afrika ve 5 bölge ülkesinden seyahatlere yönelik kontrolleri arttırma kararı aldı. Tayvan, bölge ülkelerinden gelenlerin zorunlu karantinaya alınacaklarını duyurdu.

