Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine kim gelecek?

Yeni ÖSYM Başkanının kim olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün de 3 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2022 Çarşamba günkü sayısında yayımlanan kararla görevden alındı. PekiYeni ÖSYM Başkanı kim olacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine kim gelecek? Ayrıntılar haberimizde...

YENİ ÖSYM BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni ÖSYM Başkanı şimdiden merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmasının ardından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN'ÜN YERİNE KİM GELECEK?

Yeni ÖSYM Başkanı henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde ÖSYM Başkanı olarsk atanan ismin Resmi Gazete'de yer alarak açıklanacağı öngörülüyor.

HALİS AYGÜN KİMDİR?

Halis Aygün, 1968 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Halis Aygün 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

KPSS SORULARI İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

