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Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Yeni ÖSYM başkanı Profesör Dr. Halis Aygün'ün daha önce paylaştığı mesajlar Twitter'ı salladı.

Yeni ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımları sosyal medyayı salladı

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Halis Aygün yeni ÖSYM Başkanı oldu. Aygün'ün ÖSYM Başkanlığına atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Halis Aygün'ün ÖSYM'nin başına gelmesi twitterda trend topic listesine girdi. Ülkücü kesim bayram ederken Halis Aygün'ün daha önce twitter hesabından yaptığı çeşitli paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Bu paylaşımları arasında Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olanlar yeniden en çok paylaşılarlar arasına girdi.

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TWITTER İKİYE BÖLÜNDÜ

TT listesinde zirveye çıkan yeni ÖSYM başkanına hem destek hem eleştiri var. Milliyetçi kesim Halis Aygün'ün bu paylaşımlarını 'adamın dibi ÖSYM başkanı oldu' diyerek sevinçle yayarken, bazıları da 'taraflı' olduğu iddiasında. İşte twitterda dolaşan ÖSYM başkanının eski paylaşımları ve onun için yapılan yorumlar:

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Halis Aygün kimdir aslen nereli?

Yeni ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu.

1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

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Yeni ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün kızı Aybike ile...


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yeni ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulkuculerin agzina bir parmak bal caliyor reis... sonrasinda bana basbug diyin diyecek... boylece tum ulkuculerin basbugu reis olacak... boyle boyle siyasetle bir yere gelinir... ulkuculugu bitirecek biiznillah reis.
bir koltuk uğruna yarab ne virajlar dönüyor.
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