Yeni Otoban yasası hükümetten geçmedi!

Almanya otobanları meşhurdur. Hatta birçok gurbetçi tanıdığınız varsa Almanya’daki otobanların bazı bölgelerinde hız sınırı olmadığını, insanların herhangi bir limite uymadan seyahat ettiğini söyler. Bu görece doğrudur da. Ancak Almanları oldukça mutlu eden bu durum Almanya Parlamentosu’nda faaliyet gösteren bir partiyi rahatsız etti ve parti ‘’çevresel, ekolojik, ekonomik ve sosyal’’ sebepleri göstererek hız limiti olmayan bölgelerde de düzenleme yapılmasını hatta azami hızın 130 km/s ile sınırlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladı.

ALMAN PARLAMENTERLER YASAYI HAZIRLADILAR AMA…

Alman Parlamentosu otoban hız sınırı hakkında hazırlanan bu düzenlemeyi geçtiğimiz dönemde oyladı. Yapılan oylamada parlamentodaki 631 parlamenterin 498’i söz konusu yasa tasarısı için red oyu vererek Alman otobanlarının bazı bölgelerine hız sınırı getirilmesini sağlayacak olan yasayı kabul etmedi.

ALMANLAR OTOBANLARDAKİ HIZ LİMİTLERİNE KARŞI

Otobandaki hız limitlerine mevcut hükümetin karşı olduğu böylece bir kez daha kanıtlanmış oldu. Zira daha önce geçtiğimiz haziran ayında yapılan ‘’emisyon salınımını azaltmak için hız limitleri gelsin’’ yasası da Almanya Çevre Bakanı’nın ‘’karbon ayak izi hız limitleriyle silinemez’’ sözleriyle benzer bir şekilde reddedilmişti. Almanların da karşı olduğu yasa tasarısına bizzat Alman hükümetinin de karşı olması kuşkusuz en çok Alman vatandaşlarını mutlu etti.



