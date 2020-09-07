Yeni oyuncu oyuna girdi: Poco X3 NFC tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco X3, bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkıyordu. Poco ve Xiaomi resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar, telefonun 7 Eylül günü yani bugün tanıtılacağını gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. Poco'nun düzenlediği etkinlik ile birlikte 5G destekli Poco X3 NFC resmen görücüye çıktı.
Poco X3 NFC özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. 120 Hz yenileme hızı dinamik olarak çalışıyor ve gerektiğinde devreye giriyor. Ayrıca ekran Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi nokta çentik ile geliyor. Telefonun Redmi Note 9 gibi yerleştirilen nokta çentiğinde 20 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.
Poco X3 NFC'nin kalbi ise 5G destekli Snapragon 732 işlemcisine, 6 GB RAM'e ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Telefonun bataryası 5160 mAh gücünde ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. Buna ek olarak, Poco X3 NFC'de Game Mode 3.0 desteği bulunduğunu da belirtelim. Telefon, Black Shark Cooler ve Black Shark Cooler Pro soğutucularını da destekliyor. IP53 sertifikasıyla gelen Poco X3, parmak izi okuyucusunu ise yan tarafında bulunan güç butonunda saklıyor.
Poco X3 NFC, kameralarıyla da dikkat çekiyor. Telefonun arkasındaki dörtlü kamera sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Poco X3 NFC'nin özel bir CyberPunk modu olduğunu ve neon ışık ağırlıklı fotoğraflar çekebildiğini de eklememiz gerek. AI Skyscaping 3.0 modu sayesinde gökyüzünün şekli de değiştirilebiliyor.
Poco X3 NFC fiyatı 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı için 229 euro, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı için 269 euro olarak belirlendi. Fakat ön satışların başlamasına özel olarak her iki model de 199 euro ve 249 euro'dan satışa sunulacak. Satışlar yarın yani 8 Eylül'de başlayacak. Poco X3 NFC'nin Türkiye'ye de gelmesi muhtemel.
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