Yeni oyuncu oyuna girdi: Poco X3 NFC tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Poco X3, bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkıyordu. Poco ve Xiaomi resmi hesaplarından yapılan paylaşımlar, telefonun 7 Eylül günü yani bugün tanıtılacağını gösteriyordu. Nitekim öyle de oldu. Poco'nun düzenlediği etkinlik ile birlikte 5G destekli Poco X3 NFC resmen görücüye çıktı.

POCO X3 NFC ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

Poco X3 NFC özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. 120 Hz yenileme hızı dinamik olarak çalışıyor ve gerektiğinde devreye giriyor. Ayrıca ekran Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi nokta çentik ile geliyor. Telefonun Redmi Note 9 gibi yerleştirilen nokta çentiğinde 20 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor.

Poco X3 NFC'nin kalbi ise 5G destekli Snapragon 732 işlemcisine, 6 GB RAM'e ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor. Telefonun bataryası 5160 mAh gücünde ve 33W hızlı şarj desteğine sahip. Buna ek olarak, Poco X3 NFC'de Game Mode 3.0 desteği bulunduğunu da belirtelim. Telefon, Black Shark Cooler ve Black Shark Cooler Pro soğutucularını da destekliyor. IP53 sertifikasıyla gelen Poco X3, parmak izi okuyucusunu ise yan tarafında bulunan güç butonunda saklıyor.