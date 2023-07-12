HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni özelliği ortaya çıkmış olabilir! Yakında...

Yeni özelliği ortaya çıkmış olabilir! Yakında...

12.07.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdiye kadarki en büyük rakibi olarak görülen Threads'in çıkışı ile tekrar gündeme gelen Twitter ile ilgili dikkat çeken bir özellik iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre, Twitter Blue aboneleri yakında beğenilerini ve Aboneliklerini gizleyebilecekler.

Yeni özelliği ortaya çıkmış olabilir! Yakında...

Twitter Blue aboneleri aylık belirli bir ücret karşılığında hem mavi tik sahibi oluyor hem de Twitter'ın Twitter Blue abonelerine özel bazı özelliklerini kullanabiliyor.

Fakat şimdi Twitter Blue ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde.

TWITTER BLUE ABONELERİNE YENİ ÖZELLİKLER Mİ GELİYOR?

Twitter Blue abonelerinin yakında beğenilerini ve Aboneliklerini gizleyebilecekleri iddia edildi.

Bu iddiayla ilgili olarak aşağıdaki görsel paylaşıldı.

twitter

Görselde “Profil Özelleştirme” ekranı ve “Beğeniler Sekmesini Gizle” ve “Abonelikleri Gizle” seçenekleri görülüyor.

"Beğeniler Sekmesini Gizle" seçeneğinin açıklamasında "Profilinizdeki beğeniler sekmesi yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir. Beğeni zaman akışınız da Twitter API'lerinden gizlenecektir. Bireysel Beğenileriniz Tweetlerde görünür olmaya devam edecektir." yazısı yer alıyor.

“Abonelikleri Gizle” seçeneğinin açıklamasında ise "Profilinizdeki Abonelikler listeniz yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir" yazısı bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir devrimin eşiğinde olabiliriz! En fazla onlar risk altında... Gelecek 10 yıl içindeBir devrimin eşiğinde olabiliriz! En fazla onlar risk altında... Gelecek 10 yıl içinde
Anahtar Kelimeler:
Twitter

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Kiraladığı eve geri gelince karşılaştığı manzaraya inanamadı

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.