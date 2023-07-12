Yeni özelliği ortaya çıkmış olabilir! Yakında...

Twitter Blue aboneleri aylık belirli bir ücret karşılığında hem mavi tik sahibi oluyor hem de Twitter'ın Twitter Blue abonelerine özel bazı özelliklerini kullanabiliyor.

Fakat şimdi Twitter Blue ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde.

TWITTER BLUE ABONELERİNE YENİ ÖZELLİKLER Mİ GELİYOR?

Twitter Blue abonelerinin yakında beğenilerini ve Aboneliklerini gizleyebilecekleri iddia edildi.

Bu iddiayla ilgili olarak aşağıdaki görsel paylaşıldı.

Görselde “Profil Özelleştirme” ekranı ve “Beğeniler Sekmesini Gizle” ve “Abonelikleri Gizle” seçenekleri görülüyor.

"Beğeniler Sekmesini Gizle" seçeneğinin açıklamasında "Profilinizdeki beğeniler sekmesi yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir. Beğeni zaman akışınız da Twitter API'lerinden gizlenecektir. Bireysel Beğenileriniz Tweetlerde görünür olmaya devam edecektir." yazısı yer alıyor.

“Abonelikleri Gizle” seçeneğinin açıklamasında ise "Profilinizdeki Abonelikler listeniz yalnızca sizin tarafınızdan görülebilir" yazısı bulunuyor.

