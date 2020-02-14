Yeni özelliklere sahip olan Firefox 73 sürümü kullanıcılarla buluştu

Fakat isterseniz web tarayıcısının yeni sürümünü Mozilla’nın resmi sitesinde bulabilirsiniz. Uzun süredir beklenen Firefox 73’un yeni özelliklerini açıklayan yama notları hakkında detay verilmedi. Şirket gerekli detayları ilerleyen dönemlerde verecek.

Bu yeni güncellemeden hemen önce, kullanıcıların her bir web sitesi için yakınlaştırma düzeyini tek tek ayarlaması şarttı. Firefox 73’ten itibaren ise tüm web siteleri için varsayılan yakınlaştırma düzeyini ayarlamak büyük kolaylığa sahip. Ancak Firefox 73’ün hangi farklı yeniliklerle geleceği henüz net değil.

Şirketin Aralık ayında Firefox tarayıcıları için yeni Sanal Gerçeklik kontrolleri üzerinde yoğunlaştığı söyleniyor. Sanal Gerçeklik sayesinde bir web sitesi, VR cihazlarına erişim gerektirdiğinde, Firefox kullanıcılarına bunu iletecek. Bu sayede kullanıcılar, VR

erişimine izin verebilecek veya erişimi engelleme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca tüm bunlara ek olarak erişim kararını hatırlama ve diğer bildirimlerin görünmesini engelleme gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alacak.

Mozilla Firefox 73 olarak adlandırılan bu güncelleme ile birlikte daha farklı özellikler de gelmeye devam edecek. Şirket muhtemelen bazı küçük sürprizlere de sahip olacak.

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