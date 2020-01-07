Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Artan şikayetler üzerine, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), tat şikâyetleri nedeniyle tütün şirketlerine, bu konuda tüketicileri bilgilendirici açıklamalar yapmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık ve SFDA tarafından yapılan açıklamada, bu hafta başında Suudi Arabistan’daki sigara tedarik eden tütün şirketleri, acente ve temsilcilikleri ile görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, tüketiciler tarafından yapılan şikâyetlerin ilgililere ulaştırıldığı, normal ambalajlardan yeni ambalaja geçildikten sonra ürünlerde herhangi bir değişim olup olmadığı konusunda açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.

SİGARA ŞİRKETLERİ: DEĞİŞİKLİK YAPMADIK

Yapılan açıklamada, şirketlerin, ürünlerin Suudi Arabistan tarafından uygulanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi şartlarına uygun olarak üretildiği ve ambalaj tasarımından başka bir değişiklik yapılmadığının vurgulandığı bildirildi.

Bakanlık ve SFDA, şirketlerin bu açıklamasının tüketicilerin ortaya koyduğu veri ve gözlemlere göre yeterli olmadığını, şirketlerin yeni ambalajdan önce ve sonrasındaki sigara bileşenlerini açıklamak zorunda olduklarına dikkati çekti. Açıklamada, sigara bileşenlerinin kaynakları, kullanılan kâğıt ve filtreler, sigaraların Suudi Arabistan’a ihraç edilmeden önceki üretim ve paketleme yeri gibi birçok bilginin yanı sıra, tat değişiminin nedenlerinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.