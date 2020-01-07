HABER
  4. Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye’de satılan yabancı şirketlere ait sigaraların tadının değiştiği yönündeki şikayetler Suudi Arabistan’da da ortaya çıktı. Suudi Arabistan’daki tüketiciler, yeni ambalaj uygulamasına geçildikten sonra tütün ürünlerinin tatlarında bir değişiklik olduğunu belirtti. Peki, gerçekten sigaranın tadı değişti mi? İşte o merak edilen sorunun yanıtı...

Yeni paketlerle birlikte sigaranın tadı da mı değişti?

Artan şikayetler üzerine, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA), tat şikâyetleri nedeniyle tütün şirketlerine, bu konuda tüketicileri bilgilendirici açıklamalar yapmaları çağrısında bulundu.
Bakanlık ve SFDA tarafından yapılan açıklamada, bu hafta başında Suudi Arabistan’daki sigara tedarik eden tütün şirketleri, acente ve temsilcilikleri ile görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, tüketiciler tarafından yapılan şikâyetlerin ilgililere ulaştırıldığı, normal ambalajlardan yeni ambalaja geçildikten sonra ürünlerde herhangi bir değişim olup olmadığı konusunda açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.

SİGARA ŞİRKETLERİ: DEĞİŞİKLİK YAPMADIK

Yapılan açıklamada, şirketlerin, ürünlerin Suudi Arabistan tarafından uygulanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi şartlarına uygun olarak üretildiği ve ambalaj tasarımından başka bir değişiklik yapılmadığının vurgulandığı bildirildi.

Bakanlık ve SFDA, şirketlerin bu açıklamasının tüketicilerin ortaya koyduğu veri ve gözlemlere göre yeterli olmadığını, şirketlerin yeni ambalajdan önce ve sonrasındaki sigara bileşenlerini açıklamak zorunda olduklarına dikkati çekti. Açıklamada, sigara bileşenlerinin kaynakları, kullanılan kâğıt ve filtreler, sigaraların Suudi Arabistan’a ihraç edilmeden önceki üretim ve paketleme yeri gibi birçok bilginin yanı sıra, tat değişiminin nedenlerinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

TAHLİL İÇİN ÖRNEK ALINDI

www.korfezhaberi.com sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi, sigaraların tadı ve kalitesi hakkında çalışma yürütülmesi için yerel pazarda bulunan 7 farklı tütün türünün test edilmesi için uluslararası bir laboratuvara gönderildiğini, sonuçların netleşmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

DEĞİŞİKLİK VARSA AĞIR CEZALAR UYGULANACAK

Ticaret Bakanlığı ve SFDA tarafından yapılan açıklamada, yeni ambalaj uygulamasına geçildikten sonra yetkililerin tüketicilerin tütün ürünleri ile ilgili yaptığı yorumları yakında takip ettiği aktarılırken, sigaralarda belirlenen maddelerin haricinde şirketlerin değişik yaptığının kanıtlanması halinde tüketicilerin haklarının korunacağı ve en sert önlemlerin alınacağının altı çizildi.
Laboratuvar sonuçlarında tütün ürünlerinin bileşenlerinde değişikliklerin bulunduğu kanıtlanırsa, suçluların ilgili birimler tarafından en ağır cezaya tabi tutulacakları vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an! 3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!
Ehliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyorEhliyet raporunda uyku testi zorunlu oluyor
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkatİdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigara sigara vergisi sigara tadı tütün yeni paket sigara içenlerin sayısı

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yolda 116 kilo verdi

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, iki yolda 116 kilo verdi

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

300 milyon insanın ortak sorunu! Soğuk hava tetikliyor

3,5 yıl boyunca kemoterapi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği o an!

3,5 yıl tedavi gören gencin kanseri yendiğini öğrendiği an!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

Engelli kızıyla yağmurda oynayan muhteşem baba!

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

'Daha çok gencim elim neden titriyor?' diyorsanız...

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

Hurmayı öyle yeyince soluğu hastanede aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.