Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çağdaş anlamda özgürlükçü, demokratik bir parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. 12 Eylül darbesinin yarattığı sistemi değil, yargı bağımsızlığını, demokratik hukuk sistemini savunan yeni parlamenter sistemi getirmek istiyoruz." dedi. CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davalarına ödediği toplam rakamın ne olduğunun sorulması üzerine, hakkında 32 tazminat davası açıldığını, bunlardan kesin olarak kaybettiği tek dava olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi, giden iki davamın bir tanesini benim lehime bozdu, birisini de zamanında başvurmadığımız gerekçesiyle 'Bizi ilgilendirmiyor, avukatın zamanında başvurmadı.' dedi. Biz, onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıdık. Bir dava da şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, benim uğradığım zarar dolayısıyla bir tazminat isteyip istemediğimi de sordu bana. Ben de belli bir tazminatı, avukatımızın isteği üzerine söyledim." bilgisini paylaştı.

Hakkında verilen tazminat kararını yerine getirmek üzere Burhaniye'deki yazlığını sattığını bildiren Kılıçdaroğlu, "Aslında Tayyip Erdoğan, haram yemesin, faiz ödemeyeyim diye götürüp, parayı yatırdım. Çünkü ilerde davayı kaybedersem ağır bir faiz yükü var. Ben de faiz ödemek istemiyorum. Götürdüm, mahkemenin veznesine parayı yatırdım." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarına yönelik ortaya koydukları bütün belgelerin doğru olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bütün belgelerin orijinalleri Ankara savcılığına sunuldu. Ankara savcılığı, MASAK'a sordu. MASAK dedi ki 'belgeler doğru'. O zaman ben niye tazminata mahkum ediliyorum?" diye konuştu. - "Beni parayla pulla yıldıramazlar" Kılıçdaroğlu, davaların düştüğü 3 mahkemenin başkanının değiştirildiğini ileri sürerek, şunları söyledi: "Oraya Erdoğan'ın istediği hakimler tayin edildi. Yıldırım hızıyla karar verildi. Bizim siyaset ve hukuk tarihimizde örneğine rastlanmayan tazminat kararları çıktı. Amaç ben konuşmayım. Onun feriştahı gelse, bir kuruşum dahi olmasa, ben bu millet, 81 milyon için sonuna kadar dava edeceğim, mücadele edeceğim. Beni öyle parayla pulla yıldıramazlar. Çünkü benim parayla pulla ilgim yok."

Tazminat miktarının 900 küsur bin lira olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, "Evi sattım, bir miktar da borç aldım. Yakın akrabalarımdan aldım. Öyle yüksek değil aldığım borç miktarı. Mal beyanında belli bir rakamı aşınca onu bildirmek zorundayız. Ben de o rakamlar aşıldığı için beyan ettim. Onları ödeyince zaten mal bildirimini değiştireceğiz." dedi. Ödediği tazminatlar için CHP'nin kasasından bir paranın çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kuruş dahi olamaz. Buna benim ahlakım izin vermez. Bana gelip yardımda bulunmak isteyenler de oldu ama 'hayır' dedik. Biz bunu kendi imkanlarımızla karşılarız." cevabını verdi. - "Türkiye'nin her yerinde CHP kendi adayını çıkaracaktır" Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde iş birliği yapacağı yönündeki iddialara dair şu açıklamada bulundu: "Biz AK Parti'ye şununla iş birliği yapıyorsun, bununla iş birliği yapıyorsun demiyoruz. Yalancı konumuna düşmemek için demiyoruz. Belediye başkanı seçildiğin andan itibaren bütün beldeyi kucaklamak gerekir. Bakın biz en düşük oyu gecekondu bölgelerinden alırız ama en çok hizmeti oralara yaparız. Gecekondu bölgelerinde tapu dağıttık, bizim belediyelerimizin olduğu yerde yapılan kentsel dönüşümlerde vatandaş çok memnun."

Parlamentoda çoğu zaman diğer muhalefet partileri ile ittifak yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin her yerinde CHP kendi adayını çıkaracaktır. İş birliği yönünde bir talep gelirse siyasi parti liderleriyle görüşürüm. Yerel yönetimlerde partilerden çok, aday profili çok önemli. Her siyasi parti güçlü bir aday profili çıkarmak ister. Geçmişte bu iş birliği örnekleri yaşandı." ifadelerini kullandı. - "Memnuniyet anketi yaptırıyoruz" Kılıçdaroğlu, yerel seçim hazırlıklarına erken başladıklarını vurgulayarak, "Memnuniyet anketi yapıyoruz, vatandaş bizim belediye başkanlarımızdan memnun mu diye. Geçtiğimiz hafta 100'ün üzerinde adayımızı açıkladık. Önümüzdeki günlerde 150'ye yakın adayımızı daha belirleyip açıklayacağız. Belediyelerde iyi bir noktaya gelmek istiyoruz. Bulduğumuz isimlere hem halkımızın hem de partimizin teveccüh etmesi lazım." dedi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki adaylarının belli olup olmadığı sorularına Kılıçdaroğlu, "Şu an çok erken. Yerel seçimlere daha 5 ay var. Herkesi kucaklayan, halkına hesap veren adaylarla yola çıkacağız." karşılığını verdi.

- "Gel bakalım Muharrem" Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Genel seçimleri 'Gel bakalım Muharrem.' sözüyle kaybettik." şeklindeki yorumunu, "Muharrem Bey'in kendi görüşüdür. Ona da saygı duyacağız ama bunları tartışmak doğru değil." şeklinde değerlendirdi. "Aday belirleme sürecinde ben ilkeleri koyuyorum, arkadaşlarımız da o ilkelere uygun olarak kendi çalışmalarını yürütüyorlar." diyen Kılıçdaroğlu, ülkenin temel sorunlarıyla yakından ilgilenerek sorunlara çözüm ürettiklerini söyledi. - "Kentleri birer dünya markası haline getirmeye kararlıyız" Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde CHP, İstanbul'u, Ankara'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı ve Uşak'ı kesinlikle alacaktır. Çünkü biz çıkaracağımız adaylarla bu kentleri birer dünya markası haline getirmeye kararlıyız." diye konuştu. - "Yeni parlamenter sistemi getirmek istiyoruz" Demokrasi kültürünün yok olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kültürünü kırsaldan başlayarak yeniden inşa edeceğiz. Bizim büyükşehir belediyelerimizde kırsaldaki vatandaşımızın herhangi bir sorunu yoktur. Kent ve kırsal arasında sağlıklı, tutarlı bir ilişki kuruyoruz." ifadelerini kullandı.